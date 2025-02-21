Sondakika!.. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat vererek uyardı!

İstanbul, geçtiğimiz çarşamba gününden beri etkili olan kar yağışıyla mücadele ediyor. Kentte okulların tatil olmasına ve birçok iş yerinin geçici olarak uzaktan çalışma sistemine geçmesine neden olan yağışın hafta sonu da devam edeceği bilinirken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin AKOM'da açıklama yaptı.

BUGÜN YOĞUN KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

Bizim tahminimiz perşembe ve cuma kar yağışının yoğun olacağı yönündeydi. Hala o şekilde. Ekiplerimiz sahada olmaya devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları da devam ediyor. Başka çalışmalarımız da sürüyor, evsizlere kış hizmetimiz var. Tesislerimizde ve anlaşmalı otellerde ağırlıyoruz.

EN SERT SOĞUK GELİYOR

Bugün öğleden sonra rüzgarın artışıyla kar yağışı olacağı tahmin edilmekte, şiddeti artacak. Bu gece de, cumartesi yani en sert soğuğun olduğu gece olması bekleniyor. Mümkün olduğunca yola çıkmamanızı ve toplu taşıma kullanmanızı tavsiye ediyoruz.