Sondakika!.. İstanbul Valiliği açıklamayı yaptı! Birçok ilçede okullar tatil edildi

Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde okullar tatil edildi.

Valiliğin açıklamasında, "İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Sultangazi ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

AKOM'DAN UYARI: ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT, İSTANBUL'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

AKOM Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Hava sıcaklıklarının 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu. AKOM'un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak. Yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Hava sıcaklıklarının 1 ila 6 dereceye arasında seyretmesi bekleniyor. AKOM, özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

KAR YAĞIŞI NE KADAR ETKİLİ OLACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışının ne kadar süreceği ile ilgili detayları aktardı ve şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’un alçak semtlerinde de kar yağışı görülüyor. Kar yağışı öğle saatlerinde biraz yavaşlasa da akşam saatlerine doğru kuvvetlenecek. Sistem biraz kuvvetli ve deniz etkisi de işin içine giriyor. Dolayısıyla yağışı biraz fazlalaştıracak. Sıcaklık esasında tam kar sınırında. 5-6 dereceye çıkarsa ki, öğle saatlerinde 5 dereceye çıkacak ve ozaman yağış yavaşlayacak.

Öğleden sonra sıcaklık tekrar düşmeye başlayınca 4 derece ve altına yağış yoğunlaşacak. Öğleden sonra 1-2’den sonra biraz daha İstanbul’un şehir merkezinde de kar yoğunlaşacak. Yollara dikkat edilmeli. Tipi şeklinde yağmaya başlarsa akşama doğru hava soğuyunca yerde tutar. Bu gece ve yarın öğlene kadar devam edecek. Perşembe günü kar çekiliyor. Bugün Samsun, Amasya, Kayseri’ye kadar olan o bölgede öğleden sonra kar yağışı var. Çok dikkat edilmesi lazım. Bir günde yarım metrelik kar yağışı olabilecek şehirler bunlar.