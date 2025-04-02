İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bağcılar'da kimlik kontrolü için 4 kişiye ikazda bulunan bekçilere silahla ateş açıldı. Saldırıda bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı. Gölçek kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay, saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kimlik kontrolü için 4 kişiye uyarıda bulunan bekçilere silahla ateş açarak karşılık verildi. Saldırıda bekçi Uğur Gölçek, ağır yaralandı. Gölçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti. Gölçek hastanede bugün şehit oldu.

Bağcılar'da bekçilere silahlı saldırı düzenlendiBağcılar'da bekçilere silahlı saldırı düzenlendi

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI KAMERADA

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredek güvenlik kameraları incelendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüphelinin sokakta beklediği ve polis ekiplerini gördükleri anda kaçtığı anlar yer alıyor. Öte yandan yaralı bekçinin ambulansla hastaneye kaldırdığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

4 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler B.Ç.(19), R.Y.(24), A.Ö.(27) ve K.Ö.(31) Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

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