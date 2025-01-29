MİT'ten Suriye'de terör örgütüne darbe! Şiraz Ömer öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
MİT'ten Suriye'de terör örgütüne darbe! Şiraz Ömer öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin sözde maliye yapılanması yöneticilerinden 'Sözdar Afrin' kod adlı Şiraz Ömer'i Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT, hedef listesinde yer alan PKK/YPG sözde maliye yapılanması yöneticilerinden Şiraz Ömer'in yerini tespit etti. Saha ajanlarınca adım adım takip edilen Terörist Ömer, operasyon için en uygun zamanda Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Şiraz Ömer, örgüte 2012 yılında katıldı.

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Örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava sekretaryasında yer aldı. Bir süre Irak/Kandil'de faaliyet göstermesinin ardından tekrar Suriye alanına geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi. Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ'nin sözcülüğü görevini yürüttü. Son olarak örgütün sözde maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak yer aldı.

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