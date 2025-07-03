Saraçhane eylemi nedeniyle 15 gence tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda siyasetçinin tutuklanmasının 100. gününde (1 Temmuz) düzenlenen Saraçhane mitinginde gözaltına alınan kişilerden 15’i hakkında tutuklama talep edildi. 19 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

15 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan 34 kişiden 15'i hakkında tutuklama talep edildi. Adliyeye sevk edilen 19 kişi için ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

42 KİŞİ YAKALANDI, 8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti. Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.