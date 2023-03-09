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Milli güreşçi Soner Demirtaş dünya üçüncüsü oldu

Milli güreşçi Soner Demirtaş, rakibi dopingli çıkınca dünya üçüncüsü unvanını aldı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:35
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Soner Demirtaş güreşmeden madalya kazandı

Milli güreşçi Soner Demirtaş dünya üçüncüsü oldu
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Sırbistan'da geçen yıl eylül ayında yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. olan milli güreşçi Soner Demirtaş, rakibinin doping cezası almasıyla dünya üçüncülüğü unvanını aldı.

Aski Spor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen yıl 10-18 Eylül'de Belgrad'da yapılan organizasyonun üçüncülük maçında Soner'in İtalyan güreşçi Frank Chamizo'la karşılaştığı hatırlatılarak, "Soner Demirtaş, rakibinin dopingli çıkması sonucu 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 74 kiloda ülkemize dünya üçüncülüğü kazandırdı." denildi.

Bu kararla Türkiye'nin 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 4 altın, 4 bronz olmak üzere 8'e yükseldi.

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