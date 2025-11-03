Uzun yıllardır takdirle ve severek izlediğim, araştırmacılığı kadar kalemi de güçlü bir gazeteci yazar Soner Yalçın… Araştırmacı gazetecilik anlayışıyla farklı konularda yazdığı hemen her kitap gündem olmuş ve bu türe meraklı kitap severlerin kitaplıklarında yerini almış bir isim. Yalçın’ın son kitabı “Solcular” da okurla buluşmasının ardından çok kısa sürede büyük yankı uyandırdı. “Hayatıma dokunan düşünsel dostlarım” diye takdim ettiği Sol’un ünlü isimleriyle ilgili anılarını, “Solcular” kitabıyla paylaşan Soner Yalçın, bu eseri kaleme alma sebebini şöyle açıklıyor:

“Tüm değerlerin ayaklar altına alındığı, her şeyden az bilen kalabalıklar zamanındayız. Bağnazlığın hegemonik olduğu dönemden geçiyoruz... Öğrenme ihtiyacı, kabiliyeti bitirildi. Kudurmuş sürüye kattılar ahmaklaştırdıkları insanı… Karakter aşınmasının yarattığı tüketmeye, şöhrete bağımlı umarsızlık, çöküşe hazırlar toplumu, ülkeyi; sadece insanı değil yani...

Düşünen-üreten-direnen aydın kıtlığımız var, bu verimsiz çoraklığı aşmak lazım. Manevi ve ahlaki bağımsızlık için insanın kurtuluşunu sağlamak için bir yerlerden başlamak gerekiyordu. Korkusuz olmak öğrenilir, yiğitlik doğuştan gelmez. Bu sebeple umutsuzluğu kimlik yapmayan, yalnız kalma pahasına haksızlığa karşı inatçı mücadelesini sürdürenlerin hayatını öğrenin istedim... Hayatlarına yıldırımlar düşürülmesine rağmen haklılığın inadını sürdüren, sarsılmaz dürüst, düşün insanlarını daha yakından tanıyın istedim... Anlattığım onların hikâyesi. Tanıdığım-tanıştığım, boyun eğmez, iyiyi yaratmak konusunda ısrarcı bizim aydınları yazdım... Hepsi hayatıma dokundu, öğretmenlerim oldu. Beni etkileyen zihinsel donanımlarını, karakterlerini, ruhlarını, dirençlerini siz de tanıyın istedim”

Soner Yalçın’ın, “Bir neslin yazgısı gelecek kuşakların yazgısı olmasın, dün ile köprü kurulsun istedim… Özellikle genç kuşakların okumasını isterim” dediği kitabında anılarına yer verdiği ünlü isimlerden bazıları şöyle:

*Aziz Nesin *Yalçın Küçük *Vedat Türkali *Yılmaz Güney *Tarık Akan *Levent Kırca *Ferhan Şensoy *Edip Akbayram *Ahmet Kaya *Sırrı Süreyya Önder *Volkan Konak *İlhan Selçuk *Yaşar Kemal *Doğan Yurdakul *Alev Alatlı *Ahmed Arif *Bekir Coşkun *Nilgün Marmara *Nihat Genç *Ali Sirmen *Refik Durbaş *Füruzan *Sezai Karakoç *Yaşar Nuri Öztürk *Ahmet Say *Cemil Meriç *Hikmet Çiçek *Yaşar Nezihe *Mümtaz İdil *Metin Altıok

Bilmiyorum, Soner Yalçın’ın sağ cenahta da böyle yakın ilişkiler içinde olup anılarını kaydettiği isimler var mı? Olmasa bile araştırmacı gazetecilikteki ustalığı ile “Sağcılar” adlı eseri de başarıyla kaleme alabileceğine inanıyorum. Veya Yalçın’ın bu eserinin sağ cenahta kalem oynatanlara ilham kaynağı olup kendi mahallelerindeki değerleri böyle kitaplaştırmalarını diliyorum.

Devir, Gulyabani değil dijital hayalet devri!

Yeniçağ Yayın Grubu’nda birlikte görev yaptığımız Levent Bulut sektörden ayrılıp yeni ufuklara yelken açtıktan sonra aktif gazetecilik yapmasa da kendini kitap yazmaya vererek meslekle bağını koparmıyor. “Haberin Peşinde / Gazetecinin El Kitabı” adlı mesleki çalışmasının mürekkebi kurumadan Levent Bulut’tan bu kez de bir roman geldi. Günümüzün dijitalleşen dünyasından aldığı ilhamla bilgisayarının başına geçen Levent Bulut, “Veri ve Hayalet” romanını okurla buluşturdu. Görünmeyen izler, silinmeyen gölgeler… Her tıklamanın, her mesajın, her bakışın ardında bir iz kalır. “Veri Hayalet”, dijital dünyanın görünmez labirentlerinde dolaşan, geçmişin sırlarını bugünün ekranlarına taşıyan bir hikâyeyi anlatıyor.

“Veri ve Hayalet”, teknolojinin duvarları arasında sıkışmış bir hayatla, duyguların ve hayallerin özgür ama yıkıcı akışını buluşturan çarpıcı bir roman. Levent Bulut bu romanıyla yalnızca teknolojinin soğuk yüzünü değil, insanın en derin korkularını, yalnızlığını ve unutulma arzusunu da sorguluyor. Gerçek ile sanal arasındaki sınır bulanıklaştıkça, okur kendini hem bir dedektifin hem de bir hayaletin gözünden dünyaya bakarken buluyor. “Veri Hayalet”, modern çağın en büyük sorusunu soruyor: Bizi hatırlayan kim olacak; biz mi, yoksa ardımızda bıraktığımız veriler mi?

KDY Yayıncılık Tel:(0532) 152 23 69