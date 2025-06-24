Soner’in 'Selamı' var diyerek ardı ardına ateş ettiler! Saldırıyı kaydettiler

Olay, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle restoranın önüne gelen kasklı 2 şüpheliden biri iş yerine silahla ateş açarken diğeri cep telefonuyla saldırıyı kaydetti.

Saldırının ardından şüpheliler hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İş yerine kurşun isabet ettiğini tespit eden polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Diğer yandan saldırı anında şüphelilerden birinin cep telefonu kamerasıyla "Soner'in selamı varmış" diyerek kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.