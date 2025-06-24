Soner’in 'Selamı' var diyerek ardı ardına ateş ettiler! Saldırıyı kaydettiler

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da korku dolu anlar yaşandı. Motosikletle gelen kasklı iki şüpheli, restorana silahla ateş açtı. Biri saldırıyı kaydederken “Soner’in selamı varmış” dedi. Saldırıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle restoranın önüne gelen kasklı 2 şüpheliden biri iş yerine silahla ateş açarken diğeri cep telefonuyla saldırıyı kaydetti.

Saldırının ardından şüpheliler hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İş yerine kurşun isabet ettiğini tespit eden polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Diğer yandan saldırı anında şüphelilerden birinin cep telefonu kamerasıyla "Soner'in selamı varmış" diyerek kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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