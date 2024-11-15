Songül Karlı canlı yayında fenalaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Songül Karlı canlı yayında fenalaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren Songül Karlı, canlı yayında rahatsızlandı. Yayını yarıda bırakarak hastaneye kaldırılan Karlı’nın sağlık durumu hakkında Uğur Arslan açıklamada bulundu.

Uğur Arslan ile sunduğu Sana Değer programıyla dikkat çeken Songül Karlı, canlı yayında rahatsızlandı ve yayını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Program partneri Uğur Arslan Karlı'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

0pp.webp

YAPTIRDIĞI ESTETİKLERLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYORDU

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiriyordu. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa sevenlerini korkuttu.

CANLI YAYINDA RAHATSIZLANDI

Sana Değer programıyla dikkat çeken Karlı canlı yayında rahatsızlandı. Sık sık karnını tutan ünlü isim programa devam edemedi ve yarıda bıraktı.

0o.webp

Uğur Arslan; 'Songül burada değil. Songül'ü hastaneye götürdü arkadaşlar. Ani bir mide bağırsak sancısı oluştu. Bir türlü geçiremedik. Şuan doktor kontrolünde' ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Düzce uyuşturucu kuryesini kıskıvrak yakalandı
Düzce uyuşturucu kuryesini kıskıvrak yakalandı
İzmir'de kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti!
İzmir'de kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti!
Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi 9 Kasım’da
Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi 9 Kasım’da
Mustafa filmi çocukların ilgi odağı oldu
Mustafa filmi çocukların ilgi odağı oldu
Samandağ’daki kamışlık yangını söndürüldü
Samandağ'da kamışlık yangını