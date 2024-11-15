Songül Karlı canlı yayında fenalaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Uğur Arslan ile sunduğu Sana Değer programıyla dikkat çeken Songül Karlı, canlı yayında rahatsızlandı ve yayını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Program partneri Uğur Arslan Karlı'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

YAPTIRDIĞI ESTETİKLERLE ADINDAN SÖZ ETTİRİYORDU

Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiriyordu. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa sevenlerini korkuttu.

CANLI YAYINDA RAHATSIZLANDI

Sana Değer programıyla dikkat çeken Karlı canlı yayında rahatsızlandı. Sık sık karnını tutan ünlü isim programa devam edemedi ve yarıda bıraktı.

Uğur Arslan; 'Songül burada değil. Songül'ü hastaneye götürdü arkadaşlar. Ani bir mide bağırsak sancısı oluştu. Bir türlü geçiremedik. Şuan doktor kontrolünde' ifadelerini kullandı.