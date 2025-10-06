Songül Karlı'nın ‘Şırdan’ krizi: Mehmet'e tepkisi ve mimikleri olay oldu! Sosyal medya ti'ye aldı

Eski partneri Uğur Arslan ile televizyon ekranlarına geri dönen ve sıkça magazin gündeminde yer alan ünlü isim Songül Karlı, bu kez şaşırtıcı bir mekanda görüntülendi.

Son olarak estetik operasyonları ve açıklamalarıyla konuşulan Karlı'nın, Şırdancı Mehmet'i ziyareti sosyal medyayı salladı ve gündeme oturdu.

Ünlü türkücü Songül Karlı, Şırdancı Mehmet'in elinden şırdan yemek istemeyince verdiği tepkilerle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Karlı'nın yüzündeki belirgin değişim de takipçilerin gözünden kaçmadı.

ŞIRDANCI MEHMET GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: "EFSANE LEZZETLERİMİZDEN..."

Yakın zamanda göğüslerini küçülteceği haberleriyle gündemde olan ancak bu konuda sessizliğini koruyan şarkıcı Songül Karlı, rotasını Şırdancı Mehmet'e çevirdi.

Eski partneri Uğur Arslan ile yeniden program yapan Karlı'nın ziyaretini Şırdancı Mehmet, kendi sosyal medya hesabından bir notla paylaştı.

Şırdancı Mehmet’e milyonluk tazminat şoku! Karısına çocuklarının gözü önünde şiddet uyguladı

Mehmet, gönderisinde Karlı'nın şırdan yeme anına dikkat çekerek, "Efsane lezzetlerimizden olan Şırdan’ı bizzat elleriyle yedi" ifadelerini kullandı.

SONGÜL KARLI DURUMA MÜDAHALE ETTİ, MİMİKLERİ Tİ’YE ALINDI

Paylaşılan görüntülerin en çok konuşulan anı ise Şırdancı Mehmet'in, Songül Karlı'ya elleriyle şırdan yedirmek istediği o dakikalar oldu.

Türkücünün bu durum karşısındaki mimikleri izleyicilerin gözünden kaçmadı. Görüntüden belirgin şekilde memnun olmayan Karlı, hemen duruma müdahale ederek şırdanı kendi eliyle yemek istedi.

Karlı, müdahalesiyle şırdanı kendi yemek istemiş olsa da, sosyal medyada mimikleri dalga konusu olmaktan kurtulamadı.

Bir kısım takipçi ise Karlı'nın yine yüzündeki değişime odaklanarak "Artık tanınmaz halde" gibi yorumlarda bulundu.

Şırdancı Mehmet kara listeden kurtuldu! Öyle bir videoyla geri döndü ki...

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı ve televizyon sunucusu Songül Karlı 15 Eylül 1973’de İstanbul’da doğdu. Aslen Tokatlıdır ve asıl adı Songül Kargu'dur.

Müzik piyasasına 1991 yılında çıkardığı ilk albümü "Derman Sendedir" ile adım attı. Kariyeri boyunca 10'dan fazla müzik albümü yayımladı.

Türk Halk Müziği alanındaki başarısı nedeniyle 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülü'nün sahibi oldu.

Müzik kariyerinin yanı sıra 90'lı yıllardan itibaren televizyon programlarında boy göstermeye başladı. En çok bilinen ve uzun soluklu sunuculuk deneyimini, Uğur Arslan ile birlikte sunduğu evlendirme programı "Su Gibi" ile yaşadı (2008-2013).

Daha sonra "Songül Karlı ile Evlilik Yolunda" gibi programları da sunarak televizyon kariyerini sürdürdü. Ayrıca bazı dizi ve filmlerde de rol almıştır.

Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı! Uzun bir süredir ekranlarda yoktu

Özel hayatı ve estetik değişimleriyle de sıkça magazin gündemine gelmiştir. İlk evliliğinden Efe Furkan adında bir oğlu vardır.

İkinci evliliğini ise sunuculuğunu yaptığı programda tanıştığı Metin Yüncü ile canlı yayında yapmıştı.

'Kocam da Kocam'ın Ahmet'i canlı yayında bayıldı! Songül Karlı dengesini kaybedip yere düştü…

Songül Karlı ve Uğur Arslan birlikte ekranlara dönüyor. Kanal belli oldu