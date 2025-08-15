Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı! Uzun bir süredir ekranlarda yoktu

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Sana Değer programıyla ekranlara damga vururken, sezon arasında ortadan kaybolması ve estetik iddialarıyla gündeme geldi.

Daha önce üç kez meme küçültme operasyonu geçirdiğini açıklayan Karlı’nın dördüncü bir operasyon yaptırdığı konuşuluyor, ama bu konuda net bir açıklama yapılmadı.

"HAYATIMDAKİ TEK ÇAKMA ŞEY…"

Geçtiğimiz sezon Sana Değer programında sunuculuk yapan Songül Karlı, estetikli görünümü ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettirdi. “Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum” diyerek esprili bir şekilde estetik iddialarına yanıt veren Karlı, göğüsleriyle ilgili sözleriyle de dikkat çekmişti.

ESTETİK AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü sunucu, “Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi üç kere küçülttürdüm. Hâlâ elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. Dördüncü operasyon kapıda” açıklamasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Sezon arasında sosyal medyada paylaşım yapmayan ve bir süre gözlerden uzak kalan Songül Karlı’nın son hali, Sana Değer programının ikinci sezon tanıtımıyla ortaya çıktı.

“Sana Değer, 2. sezonuyla 18 Ağustos Pazartesi Star’da” notuyla yapılan paylaşımda Karlı’nın yeni görüntüsü merak uyandırdı.

Ama ünlü ismin dördüncü bir operasyon geçirip geçirmediği konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

