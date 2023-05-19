Songül adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Songül isminin anlamını araştırıyor. Peki, Songül ne demek? Songül isminin anlamı nedir?

SONGÜL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Songül ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Son doğan kız çocuk.

- Son açılan gül.

SONGÜL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Songül ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Songül adını koymak caizdir.

SONGÜL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Songül adındakilerin güçlü sezgileri vardır, olayları analiz etme, sonuca varma konusunda oldukça iyidir.

Songül ismine sahip kişiler mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptir, bu özelliği aşırıya kaçtığında olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.

Olaylara mantıksal bir yaklaşım sergiler, bir olayın tüm detaylarını öğrenmek için çaba sarf eder, bu da üzerinde çalıştığı konularda gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarmasını sağlar.