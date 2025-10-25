Songül Öden, sanat kariyerine yeni bir alan daha ekleyerek yazarlığa adım attı.

Oyuncu, öykülerinden oluşan ilk kitabı ‘Eşrefi Mahlukat’ı İletişim Yayınları etiketiyle yayımladı. Taksim 9’da düzenlenen tanıtımda Songül Öden, kitabın ortaya çıkış sürecini ve yazma tutkusunun kökenlerini paylaşırken kitabın kapağını, içindeki çizimleri tasarlayan sanat yönetmeni Gamze Kuş’a ve yayınevine teşekkür etti. Öden’i bu anlamlı günde Aras Bulut İynemli başta olmak üzere Mabel Matiz, Serkan Altınorak, Arzum Onan, Ahmet Mümtaz Taylan, Canan Ergüder, Hasibe Eren, Meral Çetinkaya, Bennu Yıldırımlar, Güven Murat Akpınar, Mirgün Cabas, Tanem Sivar, Yekta Kopan, Gülcan Arslan gibi çok sayıda davetli yalnız bırakmadı.

Kitap, insan doğasının derinliklerine incelikli bir dille dokunan öyküleriyle dikkat çekiyor. Songül Öden’in güçlü gözlem yeteneği ve duygusal yoğunluğu, kitapta insan olma haline yeni bir perspektif kazandırıyor.

Berkay Ateş’e Frankfurt’tan ödül

Avrupa’nın köklü film festivallerinden 23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Berkay Ateş, başarı ödülüne layık görülmüştü. Ödül, 2023 yılında gerçekleşen festival kapsamında Özcan Alper’in yönettiği ‘Karanlık Gece’ filmindeki performansıyla festival komitesi tarafından verilmişti. Bu yeni kategoride ‘Başarı Ödülleri’, 2024’te Onur Tuna’ya, 2025’te de Salih Bademci’ye verildi.

O dönem sağlık sebebiyle Frankfurt’a gidemeyen Berkay Ateş, Frankfurt’ta sahnelenen tiyatro oyunu ‘Uykusuz Bir Rüya Salim’in ardından ödülünü festival başkanı Hüseyin Sıtkı’dan aldı.

Avrupa turnesi kapsamında Das Internationale Theater’daki oyunun ardından ödülüne kavuşan Berkay Ateş, festival ekibine ve kendisini ayakta alkışlayan seyirciye teşekkürlerini sundu.

İkilem’den akustik bir sürpriz

Müzik dünyasının sevilen gruplarından İkilem, hit şarkısı ‘Geçemem Senden’in akustik versiyonunu Avrupa Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

İlk yayınlandığı andan itibaren milyonların kalbine dokunan ve grubun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan şarkı, bu kez sade ama bir o kadar da derin bir akustik düzenlemeyle yeniden hayat buldu.

Yeni versiyonuyla dinleyicilere bambaşka bir duygusal atmosfer sunan İkilem, hem sadık takipçilerini sevindiriyor hem de şarkıyı ilk kez keşfedecek dinleyicilere özel bir deneyim yaşatıyor.