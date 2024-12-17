Sonic the Hedgehog 3'ün sahneleri sızdı

Sonic the Hedgehog 3, 20 Aralık'ta sinemalarda gösterime girmeye hazırlanırken, filmin final kredisi sahneleri şimdiden sızdı. Bu sahnede, dördüncü bir filmin temelleri atılıyor. Kotaku'nun haberine göre, telefonla kaydedilmiş görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayılmaya başladı. YouTube, TikTok ve X/Twitter gibi mecralarda paylaşılan bu görüntüler, spoiler isteyen hayranlar için büyük bir heyecan yaratırken, filmle ilgili beklentileri artırıyor.

SONİC 3 VE YENİ KARAKTERLER

Sonic the Hedgehog 3, Sonic evrenine önemli bir karakteri daha dahil ediyor. Keanu Reeves'in canlandıracağı Shadow the Hedgehog, yeni bir kötü karakter olarak karşımıza çıkacak. Ancak final kredisi sahneleri, bu karakterin ötesinde yeni sürprizler de sunuyor. Sonic 2'de, Sonic ve Knuckles arasında geçen mücadeleyle tanıtılan Knuckles karakteri, bu filmde de önemli bir rol üstleniyor. Shadow'un eklenmesiyle, filmdeki aksiyonun daha da hızlanacağı kesin.

YENİ FİLMİN GELECEĞİ

Sonic the Hedgehog 3'ün final sahnesi, hayranların merakla beklediği bir dizi yeni karakteri tanıtmak için hazır. Yönetmen Jeff Fowler, "Hangi karakterin geleceğini tartışmak gerçekten eğlenceli. Filmde pek çok favorimiz var ve hangisinin yer alacağı hakkında uzun tartışmalar yaptık," dedi. Bu heyecan verici gelişme, yeni filmlerin geleceğini şekillendiriyor. Sonic, Knuckles ve Tails, Shadow gibi güçlü yeni bir kötüye karşı birleşecek.

FİLMİN KONUSU

Sonic, Knuckles ve Tails, Shadow ile karşılaşacakları bu yeni mücadeleye hazırlıklı olmalı. Shadow'un sahip olduğu güçler, ekip için büyük bir tehdit oluşturuyor. Ancak her zorlukta olduğu gibi, Sonic ve arkadaşları, beklenmedik bir müttefik arayışı içine girerek, gezegeni korumak için son bir savaş verecekler. Sonic 3, bu büyük mücadeleyi sinemaseverlere sunmayı vaat ediyor.

Sonic the Hedgehog 3'ün final sahnesi, hayranları daha fazla meraklandırırken, yeni filmin ne gibi sürprizler sunduğunu görmek için sabırsızlanıyorlar.