Sonu gelinlikli İtalyan gezgine benzemesin! Türkiye turu yapan Güney Koreli fenomen tacize uğramaktan usandı

Türkiye turu yapan Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochi, üç defa tacize uğramasının ardından, çok geçmeden dördüncü defa da tacize uğradı.

Myochi'nin turu sırasında ise defalarca ısrarla arabaya çağrıldığı görüldü.

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Mhyochi, bir süre önce Türkiye turuna çıktı. Şehir şehir gezerek yayınlar yapan fenomenin son adresi ise Giresun oldu.

Daha önce İstanbul/Kadıköy'de tacize uğrayarak gündeme gelen ve ardından da Samsun'da da iki defa tacize uğrayarak, ısrarla arabaya çağrılan Güney Koreli genç kadın yeni adresi Giresun'da da talihsiz şekilde yine yeni bir tacize denk geldi.

METRELERCE SÜREN TACİZ

Yine yayın açarak dolaştığı sırada yanına bir araç yanaşırken, sürücünün Güney Koreli fenomeni el hareketi yaparak aracına çağırdığı görüldü. Mhyochi ise daveti kabul etmedi.

Birkaç metre ilerleyen araç tekrar durdu. Teklifini bir kez daha yineledi. Bir süre ısrarcı olan adam, genç kadını ikna edemedi.

POLİS ÇAĞRILACAĞINI DUYAN TACİZCİ KAÇTI

Tacizcinin ısrarı üzerine Güney Koreli kadın polis çağıracağını söyleyince, tacizci hızla uzaklaştı.

Genç kadın o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu olay Güney Koreli turistin, Türkiye'de haziran başından beri yaşadığı dördüncü taciz oldu.

İşte Mhyochi'nin Giresun'da uğradığı taciz anları;

DAHA ÖNCEKİ TACİZ EDİLİŞLERİ

Daha önce de Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde canlı yayın yapan genç kadını, 71 yaşındaki bir kişi elle taciz etmiş, sosyal medya fenomeni gözyaşları içinde kaçmıştı.

Görüntünün yayılması üzerine polis, 71 yaşındaki tacizciyi gözaltına almıştı.

Mhyochi'nin Kadıköy'de yayın yaptığı sırada tacize uğradığı anlar;

Kadıköy'deki taciz sonrası genç kadının korkudan ağladığı anlar;

Güney Koreli fenomen ikinci ve üçüncü kez tacize ise Samsun'da uğramıştı.

Tacizci, aracıyla genç kadının yayına yaklaşıp aracına binmesi için ısrar etmiş, Güney Koreli fenomen o taciz anlarını da canlı yayında paylaşmıştı.

Samsunda ısrarla arabaya çağırıldığı anlar;

Bir diğer taciz görüntüsü ise yine Samsun'da ısrarla genç kadının bir yerlere götürmek isteyen şahsın yayına yansımasıyla ortaya çıkmıştı.

Yine Samsun'da motosikletli şahsın ısrarla genç kadını taciz ettiği anlar;

PİPPA BACCA KİMDİR? HİKAYESİ VE TÜRKİYE'DE TECAVÜZE UĞRAYARAK ÖLDÜRÜLÜŞÜ

Pippa Bacca ve arkadaşı Silvia Moro, 8 Mart 2008’de “Barış Gelini” adını verdikleri projeyle şiddetin hâkim olduğu ülkelere barış ve sevgi mesajı vermek için yola çıkmışlardı. Milano’dan başlayan yolculuklarını Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve Filistin üzerinden sürdürerek, Tel-Aviv’de sonlandırmayı planlayan iki kadın, otostopla yaptıkları yolculuklarında “İnsanlara güvenmek” sloganını benimsemişti.

Giuseppina Pasqualino di Marineo ya da daha çok bilinen adıyla Pippa Bacca 1974 doğumluydu. İtalyan aktivist sanatçı 31 Mart 2008'de Kocaeli de öldürüldü.

Pippa Bacca, sanatçı arkadaşı Silvia Moro ile beraber "Barış Gelini" adıyla, dünya barışı için düzenledikleri ve 8 Mart 2008’de Milano’dan başlayıp Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve Filistin güzergahından Tel-Aviv’de noktalanması planlanan bir yolculuk sırasında, Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarında Ballıkayalar mevkiinde tır şoförü Murat Karataş tarafından kaçırılıp tecavüze uğramış ve boğularak öldürülmüştü.

Bacca ve arkadaşı Nisan ayı ortalarında Kudüs’e ulaşmayı planlıyordu. Yolculuk başlangıcında, internet sitelerinden "Beraberimizde yolculuk boyunca üzerinde birikecek tüm kirlerle birlikte götüreceğimiz tek elbise beyaz gelinlik olacak." demişlerdi.

İki genç kadının gelinlikle Tal Aviv'e varmayı planladığı yolculuğu ise Picca'nın kaybıyla gölgelendi.

Picca'nın katili Murat Karataş ise iyi hal indirimiyle yalnızca 30 yıl hapis cezası aldı.

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