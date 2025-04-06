Sonuçlar belli oldu! Özgür Özel yeniden genel başkan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kayyum atama girişimlerine karşılık aldığı karar ile bugün 21. Olağanüstü Kurultayı'nı Ankara'da gerçekleştirdi.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adaylıktan çekilmesi ve eski Milletvekili Berhan Şimşek'in başvuruyu zamanında yapamaması nedeni ile Özgür Özel, kurultayda genel başkanlık yarışında tek aday olarak kaldı.

ÖZEL 1171 OY ALDI

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 1323 delegenin 1276'sı oyunu kullandı. 1171 oy geçerli sayılırken geçersiz oy sayısı ise 105 oldu. Özgür Özel, 1171 oyun tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

CHP'nin kayıtlı 1368 delegesi, genel başkanın yanı sıra 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirleyecek.

SON OLAĞAN KURULTAYDA KILIÇDAROĞLU İLE YARIŞMIŞTI

4-5 Kasım 2023 gerçekleşen CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışmıştı.

Kurultayın ilk turunda Özel, delegelerin 682 oyunu alırken Kılıçdaroğlu 664'te kalmıştı. Seçimde ikinci tura gidilmesi ile Kılıçdaroğlu'nun aldığı 536 oy karşısında Özel, 812 oy alarak genel başkanlık koltuğuna oturmuştu.

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