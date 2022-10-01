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Uzmanlar uyardı. Sonuçlar kötü olabilir. Bu kış grip ağır geliyor

Salgın sürecinde etkisi azalan gribin bu yıl büyük bir salgına dönüşmesi bekleniyor. “Aşı olun” uyarısı yapan uzmanlar “Gribin üstüne Covid ya da zatürre binerse sonuçları kötü olabilir” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 17:14
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Sonuçlar kötü olabilir. Bu kış grip ağır geliyor. Uzmanlar uyardı

Uzmanlar uyardı. Sonuçlar kötü olabilir. Bu kış grip ağır geliyor
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İngiliz Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), bu kış, grip enfeksiyonları sebebiyle 20 binden fazla İngiliz’in ölebileceğini dile getirdi. Bu ikaz, sadece İngiltere’de değil, bütün dünyada endişeye yol açtı. Türk uzmanlar, bu açıklamayı yorumladı.

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19 sebebiyle son yıllarda grip vakalarının azaldığını, bu durumun çok da iyi bir şey olmadığını ifade etti. “Enfeksiyon yapan virüslerle az karşılaştığımızda bağışıklık sistemimiz onu tanımaz. Bu da hastalığın ağır geçmesine sebep olabilir” diyen Balık “Grip virüsleri sürekli mutasyonlarla yapı değiştirdiği için bu kış ağır geçebilir. Bunun sebebi bağışıklık sistemimizin gribe yabancılık çekmesi. Nitekim Avusturalya’da grip enfeksiyonu geçen yıllara göre çok daha ağırdı. Ülkede ölüm vakaları oldukça yüksekti” söyledi.

Dünya genelinde sağlık uzmanları tarafından grip uyarıları yapıldığını aktaran Prof. Dr. Balık, hastalığın hafif atlatılması için aşı tavsiyesinde bulundu. İsmail Balık, şunları tavsiye etti:

Sağlık Bakanlığı tarafından grip aşısı tanımlandı. 65 yaş üstü, kronik hastalar ve gebeler mutlaka aşı yaptırmalı. Zatürre aşısı da vurdurmaları iyi olur. Çünkü viral solunum hastalığı üzerine bakteriyel bir hastalık binmesi tabloyu daha da ağırlaştırır. Özellikle ağır zatürre tablosu gibi problemler viral enfeksiyonlardan sonra geliştiğinde ağır hastalık seyrine sebep olur. Ayrıca Covid bitmedi. Grip üstüne korona binerse tablo çok kötü olabilir. Dünya buna ‘ikiz enfeksiyon’ diyor. Tedbirimizi almamız şart. kırgın hisseden maske taksın. Çocuğunuz hastaysa okula göndermeyin. Eğer kendiniz kötüyseniz mümkünse işe gitmeyin. Böylelikle büyük boyutlu bir salgından korunabiliriz.

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