Ülkücülerin ünlü şarkısı Erdoğan’a uyarlandı. Sonun da bu da oldu

Azerbaycan Türkü ünlü besteci ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelen Çırpınırdı Karadeniz türküsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarlandı.

AKP’li hesaplar tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda Milliyetçilerin sevdiği ve sıkça kullandığı türkü Erdoğan’ın görüntülerinden derlenen bir videoya eşlik eden türküde müzik aslına uygun kullanılırken sözlerin yeniden uyarlandığı görüldü.

Şarkının sözleri şöyle:

"Nice yollar aşmadık mı

Gönülde bir olmadık mı

Şahit oldu yedi düvel

Zoru kolay yapmadık mı

Sende biz sevdayı gördük

Senin davanla büyüdük

Ay yıldızı yaren bilip

Senin izinde yürüdük

Ah sözümüz söz olsun ki

Bu söz özümüz olsun ki

Sen varsan umudumuz var

Biz senden vazgeçmeyiz ki."

Klipte Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüntüleri de yer aldı.

“Biz bütün milliyetçiliği ayaklar altına almış iktidarız” diyen Erdoğan’ın AKP’si daha önce de yine Ülkücülerin severek dinlediği Domra’yı Erdoğan’ın seçim şarkısı yapmıştı.

ÇIRPINIRDI KARADENİZ'İN HİKAYESİ

Nuri (Killigil) Paşa'nın Bakü'yü Rus işgalinden kurtarması üzerine, bu fedakarlığa ve kahramanlığa ithafen Azerbaycan Türkü ünlü besteci ve fikir insanı Üzeyir Hacıbeyov tarafından bestelendi.