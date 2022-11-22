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Cübbeli Ahmet ameliyat oldu. Sonunda bilime teslim oldu

'Cübbeli Ahmet Hoca' diye tanınan Ahmet Mahmut Ünlü gözünden katarakt ameliyatı ameliyat oldu. Ameliyat sonrası bir video çekerek takipçilerine sağlık durumunu paylaşan Cübbeli Ahmet, iyi olduğunu söyleyerek, "Dualarınızı eksik etmeyin" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 09:58
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Sonunda bilime teslim oldu. Cübbeli Ahmet ameliyat oldu

Cübbeli Ahmet ameliyat oldu. Sonunda bilime teslim oldu
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'Cübbeli Ahmet Hoca' olatak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü; sol gözünden katarakt ameliyatı oldu. Ameliyattan çıkınca hasta önlüğü ile bir video çekerek Twitter hesabından yayınladı. Başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet öğrencilerine Çarşamba günü derse girebilecek durumda olabileceğini söyledi.
  
Video boyunca şeker hastası olduğu için yıllardır göz rahatsızlığı çektiğini ve hocasından aldığı dualarla gözünün bugüne kadar gelebildiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, birçok şeker hastasının gözlerini kaybedebildiğini söyledi.

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Metin Gürcan
22.11.2022 10:49
Sanırsın açık kalp ameliyatı olmuş. Ben katarakt ameliyatından sonra eve dönmüştüm :)  
 
İ.r
22.11.2022 10:44
Şirk içindesin hoca. Allah bir an önce hidayet doğru yolu göstersin.  
 
Abuzittin
22.11.2022 10:36
Bu güne kadar gözüne kadar her şeyi ile ilgilenen Pir hazretleri şu ameliyatı yapsaydı da müritlere ameliyat masraflarını ödettirmeseydin.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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