Cübbeli Ahmet ameliyat oldu. Sonunda bilime teslim oldu

'Cübbeli Ahmet Hoca' olatak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü; sol gözünden katarakt ameliyatı oldu. Ameliyattan çıkınca hasta önlüğü ile bir video çekerek Twitter hesabından yayınladı. Başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet öğrencilerine Çarşamba günü derse girebilecek durumda olabileceğini söyledi.



Video boyunca şeker hastası olduğu için yıllardır göz rahatsızlığı çektiğini ve hocasından aldığı dualarla gözünün bugüne kadar gelebildiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, birçok şeker hastasının gözlerini kaybedebildiğini söyledi.