Manchester United'ın eski oyuncusu Demetri Mitchell, futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir transfer itirafında bulundu.

Exeter City ile kontratının sona ermesiyle birlikte geride bıraktığımız yaz döneminde bonservisini eline alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Leyton Orient ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mitchell, yeni kulübüyle yaptığı sözleşme pazarlıklarında menajer yerine Chat GBT'den yardım aldığını itiraf etti.

"CHATGBT ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİ MENAJERİM OLDU"

From My Left podcast'ine verdiği demeçte yaşananları şu şekilde anlattı:

"Leyton Orient bana bir teklif gönderdi ve ardından sözleşmeyi nasıl müzakere edeceğimi ve neleri dahil edeceğimi sormak için ChatGPT'yi kullanmaya başladım. Eşim ve küçük çocuğumla birlikte Londra'ya taşınıyorum, yaşam maliyeti ne kadar? diye sordum. Ben de biraz daha değerli olduğumu düşünüyordum ama kendime ‘evet, şu kadar kazanmalıyım’ dememek lazım. Bir menajere başvurmadığım için komisyon da cebime kalıyor. ChatGPT şimdiye kadarki en iyi menajerim oldu. Menajerlik komisyonu %5. ChatGPT'nin premium üyeliği ise aylık 15 sterlin."

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN AYNISINI YAPMALARINI TAVSİYE EDERİM"

Yaşadığı deneyimi özellikle 25 yaş üstü diğer meslektaşlarına da öneren Demetri Mitchell, "Bir kulüp bulup koşulları tek başıma ilk kez müzakere ettim ve dürüst olmak gerekirse beklediğimden çok daha kolay geçti. Bir menajer bana belki haftada birkaç yüz dolar daha fazla kazandırabilirdi ama o para zaten doğrudan onların ücretine giderdi. Hiç tereddüt etmeden 25 yaş üstü oyunculara da aynısını yapmalarını tavsiye ederim. Eğer bu camianın içinde yeterince uzun süre bulunmuşsanız ve doğru insanları tanıyorsanız, düşündüğünüzden daha hazır olabilirsiniz." diye konuştu.