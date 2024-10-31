Sonunda bunun da dönerini yaptılar! Ahtapot dönere rağbet büyük

Döneri ile ünlü Ankara'da deniz ürünleri restoranı işleten iki şef kardeş, ahtapottan döner yaparak sattı.

Ankara'daki deniz mahsulleri restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, yenilikçi menülerine ahtapot dönerini ekleyerek dikkat çekti. Türk mutfağını deniz ürünleriyle harmanlayan şef kardeşler, levrek şiş, simit levrek ve orkinos dönerinin ardından ahtapot döneri de müşterilerinin beğenisine sundu.

Ahtapotları kaynar suyun içinde beklettikten sonra, döner tezgahında özel tereyağlı sosla hazırlayan Gezen kardeşler, bu yeniliğiyle başarılı sonuçlar elde etti. Restoran, deniz mahsulleri sevenler için oldukça ilgi çekici bir alternatif sundu.

Ahtapot dönerin ortaya çıkışını anlatan Mehmet Şef "Özellikle son yıllarda çektiğimiz farklı yemek videolarıyla sosyal medyada viral olduk," diyen Mehmet Şef, "Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimizle Türkiye'nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ahtapot döneri yapma fikri ortaya çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz." dedi.

Kendi mesleklerinin yanı sıra sosyal medyayı aktif olarak kullandıklarını vurgulayan Mehmet Şef, "Sosyal medya, yemeklerimizi tanıtmak ve geniş bir kitleye ulaşmak için müthiş bir platform. Müşterilerimizin geri dönüşlerini hemen alabiliyoruz. Bu, hem motivasyonumuzu artırıyor hem de yeni fikirler geliştirmemize yardımcı oluyor. Amacımız, geleneksel tatları modern bir yorumla sunmak ve insanları yeni lezzetlerle buluşturmak," şeklinde devam etti.

Mehmet şef sosyal medya maceralarını “Sosyal medya önceleri sadece yaptığımız yemeklerin sunum veya tadım kısımlarını kısa video olarak ya da fotoğraf olarak koyuyorduk. Daha sonraları fotoğraflardan daha çok tadım videolarının daha çok izlendiğini, keşfede düştüğünü, etkileşim, yorum aldığını, takipçi getirdiğini fark ettik. Bunun üzerine daha çok videolarla ilerlemeye başladık. Daha sonra bunu geliştirip videoları, sadece tadım kısmıyla değil de giriş-gelişme-sonuç kısmıyla bir dakikaya sığdırarak yayınlamaya başladık.” cümleleri ile anlattı.

"OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER BİZE İLHAM KAYNAĞI OLDU"

Paylaştıkları videolara gelen olumlu yorumların kendileri için ilham kaynağı olduğunu dile getiren Mehmet Şef, bugünlere gelmesinde sosyal medyanın etkili olduğunun altını çizdi.



Et döner deneyimlerinin ardından deniz ürünlerine geçtiklerini ve önceki tarifleri deniz ürünleriyle birleştirme kararı aldıklarını belirten Mehmet Şef, “Balıktan künefe, balıktan Adana, balıktan lahmacun-pide gibi tariflerimiz de çok var. ‘Sürekli daha ne yapabiliriz?' diye araştırıp bunu servis haline getirip müşterilerimize sunuyoruz ve bugüne kadar da çok güzel etkileşim ve tepkiler aldık” diye konuştu.

ÖNESİNDE ORKİNOSTAN DÖNER YAPTILAR

Orkinostan balık döner yaptıklarını anımsatan Mehmet Şef, bu yemeğin de oldukça sevildiğini ve müşterilerden olumlu yorumlar aldıklarını anlattı.

Değişik tarifleri sürekli olarak denedikleri aktaran Mehmet Şef, “Sürekli araştırma içindeyiz ‘Daha ne yapabiliriz?' diye. Deniyoruz, önce kendimiz tadıyoruz, müşterilerimize tattırıyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu sefer de ‘ne yapabiliriz?' diye beyin fırtınası yapıp Faruk Şef ile ‘ahtapottan döner' fikrini ortaya koyduk ve bugün de müşterilerimize sunacağız” diye konuştu.

Müşterilerin bu yeni tür yemekleri ilk duyduklarında çok şaşırdığını belirten Mehmet Şef, “Balık, ahtapot döneri tezgahta gördüklerinde video çekip bunu sosyal medyada paylaşmak için heyecanlanıyorlar. Haliyle tatmak için de çok heyecanlı oluyor ve yedikten sonra çok şaşırıyorlar" dedi.