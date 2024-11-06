Icardi sonunda çıldırdı: Çocuklarına DNA testi yaptıracak

Icardi'den ayrılarak Arjantin'e dönen ve burada rapçi sevgilisi L-Gante ile samimi pozlar veren Wanda Nara, sosyal medya hesabından yeni bir aşka başladığını duyurmuştu. Nara, Türk takipçilerinden ise bu duruma anlayış göstermelerini istemişti.

"ÇOCUKLARIMA TEK BAŞIMA BAKIYORUM"

Sosyal medya üzerinden kendisine gelen tepkiler üzerine Mauro Icardi’yi suçlayıcı ifadeler kullanan Nara, "Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor.

Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim" ifadelerini kullandı.

ICARDI ÇILDIRDI DNA TESTİ YAPTIRACAK

Yabancı spor sitesinde yer alan bilgilere göre, Mauro Icardi, iki çocuğuna DNA testi yaptırma kararı aldı.

Icardi'nin, Nara ile olan evliliğinden iki kızı bulunuyor.