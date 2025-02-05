Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler
Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler
Düzenleme: Taner Yener
Dünyanın dört bir yanından gelen en etkileyici kareler Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2025’te ödüllendirildi! 56 ülke ve bölgeden en iyi fotoğraflar arasına giren eserler, büyüleyici kompozisyonlarıyla göz kamaştırıyor. 200’den fazla ülkeden 419 bin başvurunun yapıldığı yarışmada kazananlar, Londra’daki sergide yer alacak. Sony’nin desteğiyle fotoğraf sanatına katkı sunan yarışmanın kazananları açıklandı! İşte birbirinden enfes, o fotoğraflar!