Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler

Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler
Düzenleme: Taner Yener

Dünyanın dört bir yanından gelen en etkileyici kareler Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2025’te ödüllendirildi! 56 ülke ve bölgeden en iyi fotoğraflar arasına giren eserler, büyüleyici kompozisyonlarıyla göz kamaştırıyor. 200’den fazla ülkeden 419 bin başvurunun yapıldığı yarışmada kazananlar, Londra’daki sergide yer alacak. Sony’nin desteğiyle fotoğraf sanatına katkı sunan yarışmanın kazananları açıklandı! İşte birbirinden enfes, o fotoğraflar!

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 1

Latin Amerika - Kazanan: Lucero Mora Ardila (Meksika)

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 2

Çin Anakarası - Kazanan Hao Guo

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 3

Çekya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova - Kazanan: Peter Svoboda (Slovakya)

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 4

Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya - Kazanan: Panagiotis Rontos (Yunanistan)

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 5

Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek - Kazanan: Marko Buntić (Hırvatistan)

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 6

Letonya, Estonya, ve Litvanya - Kazanan: Ieva Gaile (Litvanya)

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 7

Vietnam - Kazanan: Việt Văn Trần

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 8

Özbekistan - Kazanan: Mubina Fayzullaeva

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 9

Birleşik Arap Emirlikleri - Kazanan: Donell Gumiran

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 10

Tayvan - Kazanan: Chen De- Huang

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 11

Türkiye - Kazanan: Rahşan Fırtına

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 12

Tayland - Kazanan: Kiyoshi Hijiki

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 13

Sri Lanka - Kazanan: Sasindu Pramuditha

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 14

Suudi Arabistan - Kazanan: Mohammed Muhtasib

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 15

Katar - Kazanan: Ridhwan Mohammed Rafi

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 16

Güney Afrika - Kazanan: Werner De Kock

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 17

Singapur - Kazanan: Ng Guang Ze

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 18

Nijerya - Kazanan: Nsikanabasi Effiong

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 19

Polonya - Kazanan: Hanna Kantor

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 20

Nepal - Kazanan: Rabik Upadhayay

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 21

Filipinler - Kazanan: Renzer Rev Damaso

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 22

Myanmar - Kazanan: Zav Yar Lin

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 23

Malezya - Kazanan: Wan Yong Chong

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 24

Kuveyt - Kazanan: Mohammad Mirza

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 25

Endonezya - Kazanan: Sim Jhones Gozali

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 26

Kamboçya - Kazanan: Sam Ang Ourng

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 27

Kazakistan - Kazanan: Anel Bazylova

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 28

Mısır - Kazanan: Ahmed Abdallah

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 29

Bangladeş - Kazanan: Syed Mahabubul Kader

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 30

Hindistan - Kazanan: Rajeev Gaikwad

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Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu: İşte 2025'ten harika kareler 31

Kore Cumhuriyeti - Kazanan: Kibong Nam

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