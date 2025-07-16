Sony efsanesi 10 yıl sonra geri döndü: RX1R III resmen satışta

Hava Arabacılar
Sony efsanesi 10 yıl sonra geri döndü: RX1R III resmen satışta

10 yıl sonra gelen güncelleme, fotoğraf tutkunlarını heyecanlandırdı. Sony RX1R III, 61MP sensör ve yeni özelliklerle geliyor. Ancak fiyat artışı tartışma yarattı.

Sony, fotoğraf dünyasının efsanevi kompakt kamerası RX1R serisini nihayet güncelledi. Yeni RX1R III, 2015’te piyasaya sürülen önceki modelin yerini alıyor. Ancak bu güncelleme, sadece teknik özelliklerle değil, fiyat etiketiyle de konuşuluyor.

sony-rx1r-iii-unveiled-a-compact-full-frame-powerhouse-with-a-premium-fixed-lens-001.webp

61MP TAM KARE SENSÖR VE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ

Yeni model, 61 megapiksellik tam kare sensörüyle dikkat çekiyor. Bu, önceki versiyona kıyasla ciddi bir çözünürlük artışı anlamına geliyor. Ayrıca gelişmiş otomatik netleme sistemi, düşük ışıkta bile keskin fotoğraflar çekmeyi vaat ediyor.

Sabit lensli tasarımını koruyan RX1R III, 35mm f/2 lensiyle profesyonel kalitede görüntüler sunmayı hedefliyor. Bu özellikler, sokak fotoğrafçılığından portrelere kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

250715-gadgetmatch-sony-rx1r-iii-internal-exmor-r-sensor-bionz-x-engine.jpg

FİYAT ARTIŞI TARTIŞMA YARATTI

Sony’nin yeni kamerası, teknolojik yeniliklerinin yanı sıra fiyatıyla da gündemde. RX1R III, önceki modelden neredeyse 2.000 dolar daha pahalı. Bu artış, bazı kullanıcılar tarafından "aşırı" bulunurken, Sony’nin premium segmentteki iddiasını da gösteriyor.

sony-rx1r-iii-digital-camera-main.jpg

FOTOĞRAFÇILAR NE DİYOR?

Son bir yılda, özellikle kompakt tam kare kameraların geleceği tartışılıyordu. RX1R III’ün lansmanı, bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bazı fotoğrafçılar, bu kadar yüksek çözünürlüğün küçük bir kamerada gereksiz olduğunu savunurken, diğerleri Sony’nin cesur adımını takdir ediyor.

RX1R III, özellikleriyle profesyonellere hitap ediyor. Ancak yüksek fiyatı, amatörler için cazip olmayabilir. Rakip modellerle karşılaştırıldığında, Sony’nin bu hamlesinin başarılı olup olmayacağı merak konusu.

sony-rx1r-iii.webp

Son Haberler
100'den fazla bıçak darbesiyle katledilmişti: Korkunç cinayette karar!
100'den fazla bıçak darbesiyle katledilmişti: Korkunç cinayette karar!
PayPal'dan dijital para atağı
PayPal'dan dijital para atağı
Karapınar’da "15 Temmuz etkinlikleri! Yürekler bir oldu
Karapınar’da "15 Temmuz etkinlikleri! Yürekler bir oldu
FBI'dan flaş karar! 3 İranlı yetkili en çok arananlar listesine alındı
FBI'dan flaş karar! 3 İranlı yetkili en çok arananlar listesine alındı
Kripto düzenlemeleri zora girdi: ABD Kongresi'ndeki oylama tehir edildi
Kripto düzenlemeleri zora girdi: ABD Kongresi'ndeki oylama tehir edildi