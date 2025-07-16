Sony, fotoğraf dünyasının efsanevi kompakt kamerası RX1R serisini nihayet güncelledi. Yeni RX1R III, 2015’te piyasaya sürülen önceki modelin yerini alıyor. Ancak bu güncelleme, sadece teknik özelliklerle değil, fiyat etiketiyle de konuşuluyor.

61MP TAM KARE SENSÖR VE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ

Yeni model, 61 megapiksellik tam kare sensörüyle dikkat çekiyor. Bu, önceki versiyona kıyasla ciddi bir çözünürlük artışı anlamına geliyor. Ayrıca gelişmiş otomatik netleme sistemi, düşük ışıkta bile keskin fotoğraflar çekmeyi vaat ediyor.

Sabit lensli tasarımını koruyan RX1R III, 35mm f/2 lensiyle profesyonel kalitede görüntüler sunmayı hedefliyor. Bu özellikler, sokak fotoğrafçılığından portrelere kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

FİYAT ARTIŞI TARTIŞMA YARATTI

Sony’nin yeni kamerası, teknolojik yeniliklerinin yanı sıra fiyatıyla da gündemde. RX1R III, önceki modelden neredeyse 2.000 dolar daha pahalı. Bu artış, bazı kullanıcılar tarafından "aşırı" bulunurken, Sony’nin premium segmentteki iddiasını da gösteriyor.

FOTOĞRAFÇILAR NE DİYOR?

Son bir yılda, özellikle kompakt tam kare kameraların geleceği tartışılıyordu. RX1R III’ün lansmanı, bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bazı fotoğrafçılar, bu kadar yüksek çözünürlüğün küçük bir kamerada gereksiz olduğunu savunurken, diğerleri Sony’nin cesur adımını takdir ediyor.

RX1R III, özellikleriyle profesyonellere hitap ediyor. Ancak yüksek fiyatı, amatörler için cazip olmayabilir. Rakip modellerle karşılaştırıldığında, Sony’nin bu hamlesinin başarılı olup olmayacağı merak konusu.