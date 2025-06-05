Sony’den dövüş oyunlarına yeni soluk

Sony Interactive Entertainment, State of Play etkinliğinde duyurduğu Project Defiant adlı kablosuz arcade stick ile dövüş oyunlarına yeni bir soluk getiriyor. Playstation 5 ve PC için geliştirilen bu cihaz, Sony'nin kendi PlayStation-Link teknolojisini kullanarak düşük gecikmeli kablosuz bağlantı sunuyor. Dileyen kullanıcılar için USB-C kablo ile bağlantı da mümkün.

Sony'nin resmi blogunda tanıtılan cihaz, tamamen dijital bir kontrol mekanizmasına ve mekanik mikroswitch'lere sahip. DualSense kontrol cihazındaki dokunmatik panelin bir benzeri de bu stick üzerinde yer alıyor.

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ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR DONANIM

Project Defiant, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeyi amaçlıyor. Cihazla birlikte üç farklı restriktör plaka sunuluyor: kare, dairesel ve sekizgen. Bu plakalar, hiçbir alet gerektirmeden değiştirilebiliyor. Ayrıca cihazın iç kısmında, hem bu plakaların hem de beraber gelen PlayStation-Link USB adaptörünün saklanabileceği bir bölme bulunuyor.

Stick ayrıca, PS tuşuna uzun basıldığında konsolu bekleme modundan uyandırma özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu işlem için kablo bağlantısına gerek duyulmuyor. Sony, cihazın teknik özelliklerine dair detayları henüz açıklamadı; tuş düzeni, ağırlık veya pil ömrü gibi bilgiler 2025 sonuna doğru paylaşılacak.

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MARVEL TOKON: YENİ DÖVÜŞ ARENASI

Etkinlikte, yeni cihaza eşlik edecek bir oyun da tanıtıldı: Marvel Tokon – Fighting Souls. Arc System Works iş birliğiyle geliştirilen bu 2D dövüş oyunu, 2026’da PlayStation 5 ve PC platformlarında piyasaya çıkacak. Oyunda oyuncular, Iron Man, Spider-Man ve Doctor Doom gibi Marvel karakterleriyle 4’e 4 takım dövüşlerine katılabilecek.

Sony, stick’in kutu içeriğinde özel korumalı taşıma çantasının da yer alacağını açıkladı. Fiyat konusunda ise henüz resmi bir bilgi verilmedi ancak ürünün premium segmentte konumlandırılması bekleniyor.

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ÇIKIŞ TARİHİ DE BELLİ OLDU

Project Defiant’ın nihai ürün adı henüz belirlenmedi. Sony, cihazın 2026 yılında piyasaya sürülmesini planlıyor. Dövüş oyunu tutkunları için heyecan verici bir yıl olacak gibi görünüyor.