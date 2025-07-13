Sony Electronics, içerik üreticilerine yönelik profesyonel ses çözümleri serisine ECM-778 adını verdiği yeni yönlü mikrofonunu ekledi. Film, belgesel ve televizyon yapımlarına özel geliştirilen bu model, üst düzey ses kalitesini kompakt ve dayanıklı yapısıyla birleştiriyor. ECM-778, Sony’nin açıklamasına göre hem boom çubuklarına hem uyumlu kameralara monte edilerek farklı çekim senaryolarına kolayca adapte edilebiliyor.

KOMPAKT TASARIM, MAKSİMUM PERFORMANS

176 mm uzunluğunda ve 102 gram ağırlığındaki ECM-778, özellikle hareketli set ortamlarında kullanıcıya büyük bir esneklik sağlıyor. Cihazın alüminyum dış yapısı hem darbeye karşı dayanıklılık sunuyor hem de istenmeyen dış titreşimleri azaltarak net bir kayıt ortamı oluşturuyor. Küçük boyutu sayesinde oyunculara yakın konumlandırılabiliyor, bu da daha güçlü ve net diyalog kaydını mümkün kılıyor.

GENİŞ UYUMLULUK VE TEKNİK DONANIM

Sony’nin Cinema Line ve Alpha serisi aynasız kameralara tam uyum sağlayan ECM-778, XLR girişli sistemlerle de sorunsuz çalışıyor. Mikrofon, yüksek çözünürlüklü ses kaydı için özel geliştirilen mikrofon kapsülü, pirinçten üretilmiş akustik tüp ve özel devre kartıyla donatıldı. 20 kHz’nin üzerindeki frekansları algılayabilen ECM-778, doğal ortam seslerinden enstrümantal kayıtlara kadar geniş bir aralıkta temiz ve derinlikli ses sunuyor.

DAYANIKLILIK VE PROFESYONEL İŞ BİRLİĞİ

Sony, ECM-778’i geliştirirken Japonya Akademi Film Ödülü’nü iki kez kazanan ses mühendisi Kenichi Fujimoto ile yakın iş birliği yürüttü. Fujimoto, "ECM-778, sinema dünyasında uzun zamandır eksik olan o 'küçük dokunuşu' getiriyor," diyerek mikrofonun sektörde fark yaratacağını vurguladı.

FİYAT BİLGİLERİ DUYURULDU

Sony ECM-778, 2025 yaz sonunda 1.199,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ürün, Sony’nin kendi platformları ve yetkili bayileri aracılığıyla Kuzey Amerika’da piyasaya sürülecek.