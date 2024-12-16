Sony'den samimi itiraf: "Sonic Superstars tam bir hayal kırıklığı"

SEGA'nın başkanı Shuji Utsumi, Sonic Superstars'ı "hayal kırıklığı" olarak nitelendirirken, bunun sebebinin stüdyonun oyun üzerinde yaptığı işin kalitesine dayandığını kabul etti. Eurogamer'a verdiği geniş çaplı röportajda Utsumi, "Sonic Frontiers ile yaratıcı bir şey yapmaya çalıştık; Sonic Superstars ise sonuç olarak, sunduklarımızla kıyaslandığında, bir hayal kırıklığı oldu" dedi.

Utsumi, başarının sırrını transmedya yaklaşımında gördüğünü ifade etti. Bu yaklaşımda, oyunlar ve filmler bir arada çalışarak, her iki alanı da büyütmeye yönelik bir etki yaratmayı amaçlıyor. Utsumi, Sonic X Shadow Generations ve yeni Sonic filmi gibi projelere dikkat çekerken, bu iki unsuru birbirini tamamlayıcı bir şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirtti. Ancak buna rağmen, temel deneyimin oyun olduğunu vurgulayarak, "Oyun çok iyi olmalı, yoksa transmedya etkisi oluşmaz" şeklinde konuştu.

Super Mario Wonder'ın yakın zamanda çıkan ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bir oyun olması, Sonic Superstars'ın satışlarını olumsuz etkilemişti. SEGA, Superstars'ın lansmanındaki satış düşüşünün bir kısmını bu rekabete bağlamıştı.

Utsumi'nin açıklamaları, Sonic Superstars ve şirketin gelecekteki projeleri hakkındaki beklentileri yeniden şekillendiriyor. Sonraki Sonic oyunlarının, SEGA'nın vizyonuna uygun olarak, daha dikkatli ve yaratıcı bir şekilde geliştirileceği öngörülüyor.