Sopalarla bıçaklarla kan döktü: Eski patronuna dehşeti yaşattı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Çorum'da Mustafa D. eski patronuna dehşeti yaşattı. Pideci dükkanında sopalarla, bıçaklarla kan döktü. 33 yaşındaki Nurettin Biçer hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, 00.30 sıralarında Çorum Karakeçili Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa D. (33), arkadaşı Nurettin Biçer ile birlikte eski çalıştığı pideci dükkanına gitti. Burada Mustafa D. ile eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) ve oğlu İlhami T. (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Mustafa D. ve Nurettin Biçer bıçakla, bu sırada iş yerinde olan Abdulsamet T. (27) ile babası Hüsamettin T. (55) darp sonucu yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Biçer, burada kurtarılamadı. Mustafa D.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Diğer yandan Hüsnü Rıza T., İlhami T. ile tedavileri tamamlanan Abdulsamet T. ile babası Hüsamettin T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Guardiola Milan’ın yıldızını gözüne kestirdi, 3 oyuncusunu gözden çıkardı
Guardiola Milan’ın yıldızını gözüne kestirdi, 3 oyuncusunu gözden çıkardı
Nisan’daki 5 tehlike! Bahar keyfinizi kabusa çevirmesin!
Nisan’daki 5 tehlike! Bahar keyfinizi kabusa çevirmesin!
Odunpazarı turiste doymadı!
Odunpazarı turiste doymadı!
Çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği ile bereketli topraklara katkı
Çiftçilere ayçiçeği tohumu desteği ile bereketli topraklara katkı
İtalya'da TÜFE son 1,5 yıllın zirvesinde
İtalya'da TÜFE son 1,5 yıllın zirvesinde