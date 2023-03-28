Çocukları sopayla döven servis şoförü tutuklandı. Bu adama yavrularımızı kim emanet etti?

Küçükçekmece'de ortaokul öğrencilerinin bulunduğu bir serviste çekilen görüntülerde iddiaya göre çocuklar yerlere çöp attı. Bunu gören servis şoförü arka kısma geçerek çocuklara bağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü. Çocukların şoförden korkarak 'biz yapmadık' diye bağırdığı görüldü.

TEPKİLER SONRASI TUTUKLANDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Aziz Hancı isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.