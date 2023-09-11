Sophia Loren kapıda bir göründü herkesin nefesi kesildi.88 yaşındaki sanatçı kimseyi kırmadı

Hollywood’un en ünlü kadınlarından 88 yaşındaki ünlü oyuncu Sophia Loren, herkesi etkilemeyi başardı. İtalya’da bir davet çıkışı görüntülenen Loren, hayranlarının imza isteklerini de kırmadı.

1934'de İtalya'da dünyaya gelen Hollywood'un gelmiş geçmiş en ünlü kadınlarından biri olan Sophia Loren İtalya'da bir davet çıkışında büyük ilgi gördü.

Hayranlarının imza isteğini kırmayan sanatçının görüntüleri sosyal medyada “Bizim tek olağanüstü kadınımız” notuyla paylaşıldı.

Loren iki yıl önce verdiği bir röportajda "Bazen 86 yaşında olduğumu söylediğime inanmıyorum. 20 hissediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

SOPHIA LOREN KİMDİR?

Sophia Loren, küçük yaşlarından beri güzelliğiyle dikkat çeken biriydi. Bu sayede İtalyan yapımcı Carlo Ponti ile tanıştı. Ponti ondaki ışığın farkına vardı ve bir sözleşme imzaladılar. Böylece Sophia Loren''ın ilk filmi; Quo Vadis oldu.

1951''de gösterime giren film 16 yaşında bir yıldız yaratmıştı. Ama Loren''in adını geniş çevrelere duyurması 1953 yılında rol aldığı müzikal "Aida" ile oldu.

Bu müzikalin ardından yer aldığı filmlerle adını, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot ve Jane Fonda gibi Hollwood''un sembolü olan kadınlar arasına yazdırdı.

Bu denli ünlü olmasına rağmen, özel hayatında skandallardan uzak duran aktrist kendisini keşfeden yapımcı Carlo Ponti ile iki kez evlendi. Yer aldığı en son yapım ise, 2009''da oynadığı Nine.