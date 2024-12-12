Yeliz Ergün "Sophia Tarikatı'nın lideri" iddiasıyla savcılığa şikayet edildi

“Zihin Kontrol Tarikatı çıkışlı Sophia Tarikatı lideri” olarak kendisini tanıtan Yeliz Ergün hakkında “dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Gazete Pencere’ye konuşan mağdur avukatı Melih Demirer, her geçen gün mağdur sayısının arttığını belirtti. Avukat Demirer, “Çocuklar çekindikleri için yaşadıklarını anlatmakta zorlanıyorlar. Ancak buna rağmen her gün mağdurlar ulaşıp şikayetlerini dile getiriyor” dedi.

Yeliz Ergün, Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında videolar yayınlayarak “Nasıl zengin olunur? Boşuna üniversite okumanıza gerek yok, benim videolarımı izleyerek zengin olabilirsiniz” sözleriyle 18 yaşından küçük çocukları etkilemeye başladı.

Yeliz Ergün, verdiği bir röportajda “Benim misyonum, tüm dünyanın çocuklarını kurtarmak. Bu aslında içimizdeki çocukları o hapislerden kurtarmaktan geçiyor. Ve kadınlarımı dönüştürmek” diyerek özellikle kız çocuklarını hedefe koyduğunu belirtti.

Kız çocuklarına ücret karşılığı “spiritüel danışmanlık” hizmeti verdiğini söyleyen Yeliz Ergün’ün bu ‘eğitim’lerde, annelerin çocukların enerjilerini aldıklarını, iyi de olsa kötü de olsa annesi ile yaşayan birinin kendini gerçekleştirmesinin mümkün olmayacağını, birey olabilmek için anneleri ile olan bağlarını kalıcı olarak kesmeleri gerektiğini ve evlerini terk etmeyi çocuklara telkin ettiği belirtildi.

Yeliz Ergün’ün çocuklara yönelik “evinizi terk edin” söylemleriyle birçok çocuğun evini terk ettiği savcılığa sunulan suç duyurusunda anlatıldı.

Yeliz Ergün’ün eğitimlerde sıklıkla “Anneniz sizin en büyük düşmanınız, anneniz evdeki en güçlü enerji bu sebeple annenizle beraber yaşarsanız asla mutlu ve zengin olamazsınız” gibi söylemlerde bulunduğuna dikkat çekildi.

‘BAŞTAN ANNELERİ ŞEYTAN İLAN EDİYORDU’

Yeliz Ergün’den “spiritüel danışmanlık” eğitimi alıp evini terk eden çocuklardan biri 16 yaşındaki Z.K. 15 yaşındayken Yeliz Ergün’den eğitim almaya başladığını söyleyen Z.K. bir yıl boyunca eğitim aldıktan sonra ailesini CİMER’e şikayet etti.

Ailesinden uzaklaşan Z. K. bir süre yurtta kaldı ve sonrasında ise intihar girişiminde bulundu.

Mağdur Z.K. yaşadıklarını suç duyurusu dilekçesinde şöyle anlattı:

“Ben bir yıldır Yeliz Ergün’ü takip ediyorum. 16 yaşındayım. Yeliz Ergün’ün eğitimlerini satın aldım. Kendisi beni ve diğer iki arkadaşımı da manipüle ederek kandırdı. Eğitimleri alırsak zengin olma vaatleri verdi ancak bunun karşılığında ailemizle görüşmemizi kesmemiz gerektiğini söyledi. Bir süre ailemle yaşayıp Yeliz’in verdiği ritüel ve gölge kimlik içsel çocuk çalışmalarını yaptım ancak Yeliz’in bazı dedikleri çelişkili gelmeye başladı. Baştan anneleri şeytan ilan etmesine rağmen eğitim videolarında annesinin ruh ailesinden olduğunu öğrendiğini ve onu affetmeye başladığını söyledi. Nedense birden annesi melek oldu. Youtube’da insanlara daha kabul edilebilir şeyler anlatıyor. İnsanlar ona iyice inanıp güvenince de eğitimi alan kişilerin zihnini daha da manipüle ediyor.”

‘SUÇLU YETERSİZ HİSSEDİP İNTİHAR ETTİM’

Yeliz Ergün’den satın aldığı eğitim videolarını da savcılığa ulaştıran mağdur Z.K. intihara giden süreci ise şöyle özetledi:

“Ben Yeliz Ergün dediği için ailemle bağımı kesmek amacıyla evden ayrılmaya karar verdim ve reşit olmadığım için kendimi CİMER ve EGM web sitesine ihbar ettim. Polislerle konuştum zaten ailevi sorunlarım vardı. Yeliz bunları kullanarak hem eğitim bahanesiyle paramı aldı hem de umutlarımı kırdı. Hayatımı mahvetti. Polislere yurda gitmek istediğimi söyledim, beni ÇÖDEM adlı bir yere götürdüler. Burda yurda gitmek isteyen çocuklar belli bir süre kalıyor, kararları kesinleşirse yurtlarda yer ayarlanıp Çocuk Esirgeme Kurumlarına yerleştiriliyorlar. Sırf Yeliz yüzünden Çocuk Esirgeme’de kötü deneyimler yaşadım. Oradan tekrar aileme dönmek istiyorum diye savcılığa dilekçe verip 24 günün sonunda çıktım. Çıktıktan sonra da depresyona girdim, intihar etmiştim. Midem yıkandı, aktif karbon verildi. Bu yüzden savcılık kararınca sağlık tedbiri kararı çıktı. ‘Annenizle görüşmeyin’ dedi, ben reşit olmadığım için ayrı eve çıkamam mecbur görüşmeye devam ediyordum. ‘Siz annenizle görüşürseniz bu eğitimin size katkısı olmaz’ dedi. O yüzden yurda gittim. Ailemle görüşmemek için sonra da Yeliz’in öğretilerini yeterince yerine getiremediğim için suçlu yetersiz hissedip intihar ettim.”

‘UYUŞTURUCUYU ÖZENDİRMEK’ SUÇLAMASI

Videolarında “Tarikat lideriyim diye tanıtıyorum kendimi çok eğleniyorum insanlarla” diyen Yeliz Ergün’ün “4 yıllık üniversiteleri boşuna okumayın. Benim sertifikamın ve eğitimimin kazandıracağı parayı 15 yılda kazandıramaz” ifadeleri sosyal medyada sıkça yer aldı.

Ancak, Yeliz Ergün’ün uyuşturucuyla ilgili de videoları vardı. Bu videolarıyla ilgili de Yeliz Ergün hakkında ‘uyuşturucuyu özendirmek’ suçlamasıyla savcılığa şikayette bulunuldu.

YELİZ ERGÜN KİMDİR?

Tekstil ve savunma sanayinde çalıştıktan sonra Amerika’daki Masonik zihin kontrol tarikatına gittiğini söyleyen Yeliz Ergün, 2010’dan beri ağır panik atak hastası olduğunu bir röportajında anlattı.

Yeliz Ergün “Panik atağımın sebebini araştırma yolculuğumda bambaşka alemlere açıldım. ‘İnsan nedir? Varoluş nedir? Tanrı, evren nedir? Kalp nedir?’ diye sorgularken spiritüel yolculuğum başladı aslında. Yani ben panik atağıma inmeye çalışırken kendimi buldum” dedi.

“Sophia Code” kitabının Türkiye’deki temsilcisi olarak kendini tanıtan Yeliz Ergün, Kaia Ra adlı kişinin yazdığı bu kitabın öğretilerini, kendi yorumlarıyla birleştirerek Sophia Tarikatı’nı kurduğunu söyleyerek “eğitimler” veriyor.