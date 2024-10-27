Sophie Turner, 30. doğum gününde düşman çatlattı

Sophie Turner, Joe Jonas ile olan boşanmasının ardından hayatına yeni bir yön vermeye kararlı görünüyor. Ünlü oyuncu, sadece bir ay önce boşanma sürecini tamamlamasının ardından, sevgilisi Peregrine Pearson’ın 30. doğum günü için duygusal bir paylaşımla sosyal medyada yer aldı. Bu paylaşımda, ikilinin sarmaş dolaş bir pozunu, muhteşem bir gün batımı eşliğinde paylaştı.

Turner, fotoğrafın altına "Doğum günün kutlu olsun, meleğim ???? ????. 30, flörtöz ve mutlu ????" yazarak sevgisine olan bağlılığını gösterdi. Sophie ve Peregrine, yaklaşık bir yıldır birlikte ve çiftin, geçen yılın Aralık ayında Londra sokaklarında öpüşürken görüntülendiği ortaya çıkmıştı.

Son aylarda, çiftin Avrupa'da çeşitli yerlerde görüntülendiği biliniyor. Paris'te keyifli anlar geçiren ikili, Sophie’nin boşanma sürecinde Joe Jonas’ın birden fazla kadınla görüntülenmesi ile dikkat çekti. Turner ve Pearson’ın ilişkisi, Sophie’nin boşanmasını tamamlamasından sadece birkaç hafta sonra kamuoyuna yansıdı.

Ünlü çift resmen boşandı. Çekişmeli dava son buldu

Sophie, Joe ile olan evliliğini geçtiğimiz ay resmen sonlandırdı. Boşanma şartları gizli tutulsa da, ikilinin önceden arabuluculuk yaparak mal paylaşımı ve çocukların velayeti konusunda anlaşmaya vardığı biliniyor. Çift, 4 yaşındaki Willa ve 2 yaşındaki Delphine adında iki kız çocuğuna sahip. Velayet anlaşması, geçen yıl dört gün süren arabuluculuk süreci sonrasında sonuçlandı.

Turner’ın yeni aşkı ile olan mutluluğu, eski ilişkisini geride bıraktığını gösteriyor. Yeni ilişkisiyle hayatına yeni bir başlangıç yapmayı başaran Turner, son zamanlarda Peregrine ile birlikte geçirdiği anlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu gelişmeler, Sophie’nin yeni ilişkisini kutladığı ve geçmişindeki sorunları geride bıraktığı bir dönemi işaret ediyor.