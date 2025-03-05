Sorduğu soru öğretmeni çileden çıkardı! 'Kafama vurup sıraya fırlattı'

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisinin verdiği yanıt nedeni ile öğretmeni tarafından dövüldüğü iddia edildi. Çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Öğretmen hakkında açılan , "kasten yaralama" soruşturması kapsamında ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SORDUĞU SORU ÖĞRETMENİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

İddiaya göre, bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki B.Ş. sosyal bilgiler öğretmeni E.B. tarafından şiddet gördü. Derse giren öğretmenin, "Konuşan erkekleri sınıftan atarım" dediği, bunun üzerine B.Ş.'nin, "Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim?" diyerek karşılık verdiği, bu sözlere kızan E.B.'nin, öğrenciyi tahtaya çağırarak kafasına, koluna ve kaburgasına vurduğu, ardından da sıraya fırlattığı iddia edildi.

B.Ş., eve giderek yaşananları ailesine anlattı. Aile ise darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek öğretmen E.B.'den şikayetçi oldu. Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan öğretmen, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"BEN TAHTAYA ÇIKINCA ELİYLE YUMRUK YAPARAK KAFAMA İKİ KERE VURDU"

12 yaşındaki B.Ş., "Sosyal Bilgiler dersimizin öğretmeni olan E.B., derse girdikten sonra 'Konuşan erkekleri sınıftan atarım' dedi. Ben de öğretmenimize 'Kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim?' dedim. Ben böyle deyince 'Gel lan buraya' dedi ve beni tahtaya çağırdı. Ben tahtaya çıkınca eliyle yumruk yaparak kafama iki kere vurdu" ifadelerini kullandı.