Sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, dalgalı denize sörf yapmak için giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşan bu kişiler, tedbir amaçlı sağlık ocağına götürüldü.

İstanbul'dan Bartın'ın Kurucaşile ilçesine gelen ismi öğrenilemeyen 2 kişi, sörf yapmak için Hisar köyü Çambu yalısı mevkisinde denize girdi. Denizde dalgalara kapılıp açığa sürüklenen, boğulma tehlikesi geçiren 2 sörfçünün yardım çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalga boyunun 2 metreye ulaştığı denizde, yaklaşık 1 saat mücadele veren bu kişiler kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. Sörfçüler, tedbir amaçlı Kurucaşile Sağlık Ocağı'na götürüldü.

Sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler

Sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler

Sörf yaparken boğulma tehlikesi geçirdiler

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