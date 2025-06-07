Sorgun'da su probleminde yeni gelişme!

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun'un su probleminin iki ay içerisinde çözüleceğini söyledi.

Sorgun Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen bayramlaşma programına Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partililer ve vatandaşlar katıldı. Programda yaptığı konuşmada güncel konulara değinen Başkan Ekinci, Sorgun Belediyesi'nin 2019'dan beri yeni kuyular açarak su problemini çözmeye çalıştığını belirtti. 1 buçuk milyar lira bütçe gerektiren Bahadın-Sarıhamzalı Barajı'nın iletim hattı projesi için bütçe ve ihale aşamalarının da devam ettiğini belirtti. Yeni bir eylem planı ile 2 ay içinde su sorununu çözmeyi hedefleyen Ekinci, bu planın terfi merkezi ve depo yapımı gibi unsurları içerdiğini söyledi.

"BELEDİYE HEM SU SORUNUNU ÇÖZECEK HEM DE KÜLTÜREL FAALİYETLER YAPACAK"

Başkan Ekinci belediyenin, sadece içme suyu ile ilgili çalışmalardan ibaret olmadığını belirtti. Ayrıca Ekinci sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyenin aynı zamanda yol yapması gerekiyor. Alt yapı yapması gerekiyor. Kültürel etkinlikler yapması gerekiyor. Sosyal faaliyetler yapması gerekiyor. Çocuklarımızın geleceğine yönelik çalışmalar yapması gerekiyor. Sosyal yardımlar noktasında ihtiyaç sahiplerinin yarasını sarması gerekiyor. 2019'dan bu yana kadar belediyenin yapması gereken hizmetler noktasında hiçbir tavize yer vermeyen hiçbir bahanenin arkasına sığınmayan bir yönetim var. Dolayısıyla bu yönetim bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla aynı yaklaşımla devam edecek. Bir yandan içme suyu problemini çözecek. Bir yandan altyapıyı yapacak, bir yandan üstyapıyı yapacak. Bir yandan sosyal faaliyet yapacak. Bir yandan kültürel faaliyet yapacak. Hepsini sarmalayacak. Zaman zaman sosyal medya üzerinden "Hele bir su problemini çöz" diyerek kasıtlı yazanlara da buradan sesleniyorum. Sorgun Belediyesi Allah'ın izniyle 2 ay içerisinde bu su problemini de çözecek. O zaman ne diyeceksiniz?"

Başkan Ekinci'nin konuşmasının ardından program sona erdi.