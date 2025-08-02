Sorgunlu çiftçi nohut için tescil istiyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde nohut hasadı başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tarlalara inen çiftçiler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almaya başladı.

Nohut tarımı bölge ekonomisinin temel taşlarından birini oluşturuyor. Külhüyük nohutları, yalnızca yerel pazarda değil, çevre il ve ilçelerde de rağbet görüyor. Üreticiler, hasat edilen ürünleri önce kurutup ardından pazara sunarak gelir elde ediyor. Bazı çiftçiler ise nohutları doğrudan toptancılara satıyor.

"TARIMDA PES ETMEK YOK"

Çiftçi Fatih Özdemir tarımla geçim sağladıklarını ve tarımın hayat anlamına geldiğini ifade etti. Özdemir, "Buğday, mercimek hasadımızı yaptık. Şu anda nohut hasadı yapıyoruz. Beklediğimiz oranda değil ama buna şükür. "Yer bereketi" diyoruz. Pes etmek yok. Tarımda pes ettiğin an kaybetmişsin demektir. Çünkü bir bakmışsın önümüzdeki sene daha iyi verim alırız. Bu konuda üzerimize düşen yükümlülük neyse üstleneceğiz. Çiftçilerimizin de bilinçli tarım yapmasını istiyoruz" dedi.

"NOHUTTA KÖYÜMÜZ BİRİNCİDİR"

Nohutta Yozgat'ın Türkiye ikincisi olduğunu söyleyen Özdemir, nohutta birinci olanın Külhüyük köyü olduğunu söyledi. "Nohudun başkenti bizim köyümüzdür. Nohudun biraz daha kaliteli ve verimin yüksek olmasının sebebi poyrazın güzel olmasıdır. Kuraklığa rağmen buğdayda bile verimin biraz fazla olmasının nedeni poyrazdır. Atalarımızın deyimiyle poyrazın ekmeğini yedik. Seneye nohudu biraz daha arttırmayı düşünüyorum. Ben nohuda "leblebi ağacı" derim" cümlelerine yer verdi.

"EN BÜYÜK HEDEFİM YEŞİL MERCİMEK VE NOHUDUNUN ULUSLARARASI ALANDA PATENTİNİN ALINMASI"

Üretilen nohudun önemine değinen Özdemir ayrıca en büyük hayalinin patent almak olduğunu belirtti. Özdemir, "Hayal etmediğini sonuçlandıramazsın. Avrupa'daki gurbetçi dostlarımız nohut getirmişti. Tencereye koyduk simsiyah oldu. Bazı bölgelere nohut gönderiyoruz sonra hep bizden istiyorlar. Yeşil mercimek sattım. Zahireci yeşil mercimeği döktü. Benimki yeşil önceki döktükleri biraz daha Brezilya forması gibi sarı yeşil açığa çıktı. Mercimeğe nohuda tadını veren toprak yapısı ve iklim şartlarıdır. Patentlenmesi lazım. Sorgun bazında düşünüyorum. Sorgun nohudunun ve yeşil mercimeğinin patentinin alınıp çiftçiye getirisinin yüksek olması için mücadele vereceğiz" şeklinde konuştu.