Sörloth Atletico Madrid’de kalıp kalmayacağını açıkladı

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, sezon başında transfer olduğu Atletico Madrid’de kötü bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda attığın gollerle La Liga’ya damga vurdu. Golcü oyuncunun adı devre arasında Süper Lig kulüpleriyle anılmış hatta Beşiktaş çıkan haberleri yalanlamıştı.

29 yaşındaki oyuncu İspanyol basınına yaptığı açıklamada takımdaki geleceği hakkında konuştu. Sörloth, “Atletico Madrid'de uzun yıllar kalmak istiyorum” dedi.

"ŞİMDİ DAHA RAHATIM"



Diego Simeone'nin daha çok hamle oyuncusu olarak kullandığı ve son dönemde ilk 11'de oynamaya başlayan Sörloth, bu durumla ilgili, "Birçok kez yedek kulübesinden oyuna girdim ama goller attım. Şimdi ilk 11'deyim. Burada alıştığımdan farklı bir sistem ve farklı takım arkadaşları var. Zaman geçti ve artık takımda daha rahatım. Gollerle güven kazanırsınız ve şimdi çok daha rahatım." sözlerini sarf etti.



Madrid'de yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "Madrid, İspanya'da en sevdiğim şehir ve burada yaşamaktan mutluyum. Atletico Madrid için oynamak bir zevk." sözlerini kullandı.



Atletico Madrid'de bu sezon 45 maçta süre bulan Sörloth, 17 gol attı ve 2 asist yaptı.