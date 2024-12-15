Sörloth Atletico Madrid'i ipten aldı

Atletico Madrid, evinde Getafe’yi konuk ettiği karşılaşmada zorlu bir mücadele verdi. Maç boyunca dominant olan ancak son vuruşlarda etkisiz kalan Atletico Madrid, galibiyet golünü 69. dakikada Alexander Sörloth’tan aldı. Sörloth’un kafa golü, takımın galip gelmesini sağlarken, Getafe ise Atletico Madrid’in savunmasını aşmada yetersiz kaldı. Bu gol, Sörloth’un takımına olan katkısının önemli bir örneğiydi. Getafe, maç boyunca Atletico’nun savunmasını aşmaya çalıştı ancak etkili bir pozisyon bulamadı. Atletico Madrid, rakibine yalnızca 1 şut şansı vererek savunmadaki güçlü duruşunu gösterdi.

ATLETİCO MADRİD: SAVUNMA SAĞLAM HÜCUM YETERSİZ

Atletico Madrid’in savunması maç boyunca oldukça sağlam durdu. Kaleci Oblak, neredeyse hiç zorlanmadan 90 dakikayı tamamladı. Savunma oyuncuları, Getafe’nin hücumlarını etkili bir şekilde engelledi. Özellikle Giménez, Getafe’nin orta alandan atmaya çalıştığı her topa müdahale ederek önemli bir iş çıkardı. Lenglet ise savunmanın en güvenilir ismi olarak dikkat çekti, yaptığı 5 müdahale ve 2 blokla savunmaya güven verdi. Galán ise defansif olduğu kadar ofansif yönüyle de öne çıktı, topa müdahalelerinin yanı sıra, yaptığı 8 top kazancı ve getirdiği ortalarla takımına katkı sağladı.

Orta alanda De Paul, oyun kurarken önemli paslar yaptı. Özellikle, 69. dakikada Sörloth’a asist yaparak, takımın gol bulmasına yardımcı oldu. Ancak, Llorente’nin hücuma daha fazla katkı sağlayamaması ve Barrios’un maç boyunca pek dikkat çekmemesi, Atletico Madrid’in hücum hattındaki verimsizliğin göstergeleriydi.

GETAFE HÜCUMDA ETKİSİZ, SAVUNMADA ZAYIF KALDI

Getafe, Atletico Madrid’in baskısına karşı yeterli direnç gösteremedi. Kaleci Soria, takımını defalarca kurtarmaya çalıştı, ancak Getafe’nin ofansif anlamda yetersizliği, galibiyet için yeterli olmayacak düzeydeydi. Maç boyunca tek bir şut atabilen Getafe, Atletico Madrid’in savunması karşısında neredeyse hiç pozisyon bulamadı. Getafe’nin savunma oyuncuları ise Atletico’nun hücumlarına karşı savunmada geçişlerde zorlandı. Ancak, Sörloth’un golü öncesinde Getafe’nin savunmacı oyuncuları hatalı pozisyon alarak rakibinin gol bulmasına olanak tanıdı.

OYUNCULARIN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Atletico Madrid’de performanslarıyla dikkat çeken isimler arasında savunmada ve hücumda etkili olan oyuncular öne çıktı. Sörloth, attığı golle maçın en değerli oyuncusu olurken, Galán ve Lenglet savunmadaki mükemmel performanslarıyla dikkat çekti. Oblak ise kalede, hiç zorlanmadan güvenli bir maç çıkardı. Orta sahada De Paul, oyun kurucu rolünü iyi üstlendi, ancak Llorente’nin hücuma katkısının azlığı ve Barrios’un daha fazla etkili olamaması dikkat çekti.

Getafe cephesinde ise pek çok oyuncu beklentilerin altında kaldı. Takımın en etkili ismi, kaleci Soria olmasına rağmen, savunma oyuncuları ve forvetler rakibin savunmasını geçmekte zorluk çekti. Getafe’nin hücum hattında varlık gösteren oyuncu bulunmazken, takım olarak savunmada da büyük eksiklikler vardı.

Atletico Madrid, bu galibiyetle birlikte hem puan durumunda hem de morali açısından önemli bir zafer elde etti. Bu sonuçla zirveye yakın olma hedefiyle yoluna devam eden Atletico Madrid, Getafe'yi ise mağlup ederek üç puanla tanıştı.