Arsenal son dakikada galip geldi

Premier Lig'in son haftasında Arsenal, St. Mary’s Stadyumu'nda Southampton’ı 2-1 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna giren Martin Odegaard, 89. dakikada attığı golle Arsenal’a galibiyeti getirdi. Müsabakayı 31 bin 289 kişi tribünden takip etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Kieran Tierney, Ben White'ın asistinde 43. dakikada golünü atarak Arsenal’i öne geçirdi. İskoç oyuncu böylece Arsenal formasıyla son maçında skoru belirleyen isimlerden biri oldu. Southampton, 56. dakikada Ross Stewart’ın kafa golüyle skoru eşitlese de sahadan puansız ayrıldı.

SOUTHAMPTON TARİHİ DÜŞÜŞLE VEDA ETTİ

Southampton bu sonuçla Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla mağlubiyet alan takım olarak kayıtlara geçti. Ligi sadece 12 puanla tamamlayan takım, 14 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. Sezon boyunca yalnızca 26 gol atabilen Southampton, kalesinde tam 86 gol gördü. Küme düşmeleri ise 6 Nisan’da kesinleşmişti.

Maçta Declan Rice’ın ceza sahasında elle oynadığı iddiası hakem tarafından dikkate alınmadı. Bukayo Saka'nın bir golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. David Raya, bu maçta kalesinde gol görmesine rağmen sezonu 13 maçta gol yemeyerek tamamladı ve Nottingham Forest’tan Matz Sels ile birlikte altın eldiveni paylaştı.

Southampton en hızlı küme düşme rekorunu kırdı

YENİ TEKNİK DİREKTÖR TRİBÜNDEN TAKİPTEYDİ

Fransız kulübü Lens’ten ayrılan ve üç yıllık sözleşmeyle göreve getirilen Will Still, maçı tribünden izledi. 2022-2023 sezonundan bu yana beşinci teknik direktör değişikliğine giden Southampton, yeni bir yapılanma sürecine giriyor. Özellikle genç oyuncu Jay Robinson’un ilk 11’deki etkili performansı dikkat çekerken, Kamaldeen Sulemana'nın hızlı çıkışları Arsenal savunmasını zorladı.