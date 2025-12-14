Ara transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe’nin yakından takip ettiği Alexander Sörloth ile ilgili İspanya’dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Norveçli golcünün formasını giydiği Atletico Madrid’de teknik direktör Diego Simeone, Valencia karşılaşmasının ardından Sörloth hakkında konuştu.

SIMEONE’DEN SÖRLOTH AÇIKLAMASI

Atletico Madrid, La Liga’nın 16. haftasında sahasında Valencia’yı 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Diego Simeone basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arjantinli teknik adam, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sörloth’un takım içindeki durumuna değinen Simeone oyuncusuna duyduğu güveni vurgulayarak, “Onu hem insan hem futbolcu olarak ne kadar istediğimizi biliyor. Sadece şu anki sürekliliği nedeniyle değil, her zaman bizim için çok önemli olduğunu söyledim. Umarım bu çizgide devam eder.” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için Alexander Sörloth’u listesinde tuttuğu biliniyor. Simeone’nin sözleri, Atletico Madrid’in Norveçli yıldıza bakışını net biçimde ortaya koysa da, transfer ihtimalini de göz önünde bulundurduğuna ilişkin yorumlara zemin hazırladı.

SÖRLOTH’UN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Alexander Sörloth, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Norveçli golcünün düzenli forma şansı bulamaması, transfer iddialarının artmasına neden oldu.