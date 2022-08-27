Alman basını yazdı: Sörloth'un yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'dan sonra Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan, geçen sezon ise İspanya'nın Real Sociedad takımında kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'un adı sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine geliyordu.

Leipzig'de düşünülmeyen Sörloth'la ilgili gelişmeler merak içinde beklenirken, Alman basını son gelişmeyi yazdı.

Buna göre Leipzig, Sörloth için geçen sezon kiralık oynadığı İspanya'nın Real Sociedad takımıyla tekrar anlaştı.

Sörloth'un geçen sezon 44 maçta 8 gol attığı Real Sociedad'da yine kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.