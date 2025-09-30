Soru krizi ve Erdoğan sonrası dönem…

Pazar günkü yazımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeye dair kendisine sorulmayan soruları eleştirmiştim. Bu tartışmalar, neden bazı can alıcı soruların Erdoğan’a sorulmadığını ve basın ile iktidar arasındaki gerilimin boyutlarını göstermesi açısından önemli bir çerçeve sunuyor. Basın özgürlüğü tartışmaları, yalnızca gazetecilerin bağımsızlığı veya hükümetin şeffaflığı ile ilgili de değil; aynı zamanda siyasi iktidarın öngörülebilirliği ve hesap verebilirliği açısından kritik bir gösterge.

Soruların ortaya çıkışı ve medyanın rolü

Faruk Bildirici, Erdoğan’ın uçağında gazetecilere soruların önceden verildiğini öne sürdü. Bu iddia, medyada hızlıca tartışma konusu oldu. Ahmet Hakan, Bildirici’nin iddialarını yalanlarken; Cem Küçük, iddiaları doğruladı ve “aykırı sorular varsa çıkarılıyor” açıklamasını yaptı. Cem Küçük’ün medyanın çoğunun iktidara yakın olduğuna dair tespiti, Türkiye’de basın özgürlüğü tartışmalarında yalnızca soruların verilme biçiminin değil, medyanın genel bağımsızlık düzeyinin de önemli bir gösterge olduğunu ortaya koydu.

Medyada konuşulanlar ise, yalnızca uçaktaki gazetecilerin soru sorumamasıyla sınırlı değil. Erdoğan’ın Trump’ın oğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin kamuoyuna yansıması ve soru krizinin dışarıya sızması, iktidar çevresinde yaşanan gerilimlerin ve parti içi farklılıkların medyaya nasıl yansıdığını gösteriyor. Bildirici’ye soruların verilmesi ve iktidara yakın gazetecilerin bu konuyu eleştirmesi, Erdoğan dönemi sonrasına hazırlık açısından dikkat çekici bir veri sağlıyor.

Hesap verilebilirlik ve değişim ihtimali

Basın özgürlüğü ve bilgi sızdırma olguları, yalnızca tekil krizler olarak kalmayıp, bir iktidarın hesap verebilirlik kapasitesini ve iktidarın değişebilirliği sayesinde oluşan muhtemel yönetim değişikliklerinde ortaya çıkacak hesap verebilirlik mekanizmalarını ölçen birer gösterge hâline geliyor.

Bir iktidarın değişmez olduğu düşünüldüğünde, eleştiri ve denetim mekanizmaları kısıtlı kalır; medya ve kamuoyu çoğu zaman sınırlarını zorlamaz. Ancak iktidarın değişme ihtimali bulunduğunda, bu belirsizlik medya ve kamuoyunun iktidarı daha sıkı denetlemesini sağlar; yönetim de bu nedenle daha şeffaf ve hesap verebilir olmak zorunda kalır.

Henüz tam olarak bu aşamada mıyız? Ne yazık ki, bunu tam olarak söylemek zor. Zira, iktidarın baskısıyla birlikte belirsizlikler de artıyor.

Ancak iktidarın değişebilirliğini mümkün kılmanın hesap verme mekanizmalarını yeniden işlevsel kılacağını görebilmek şimdiden mümkün.