﻿Sorumluluk sınırdaki Mehmetçik'te mi?

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası" dedi.

Akar, sınırlar hakkında ise şöyle konuştu:

"85 milyon vatandaşımızın rahat, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için birilerinin hudutları beklemesi, nöbet tutması, mücadele etmesi lazım. Silahlı Kuvvetlerimiz personeliyle bu mücadeleyi vermezse bize yaşam hakkı vermezler. Etrafımızda ülkemize, milletimize karşı düşmanca hesapları olan birçok tehdit var. Bunlara karşı biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı içerisinde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Hür, bağımsız, başımız dik yaşayabilmemiz için bu mücadeleyi vermemiz şart."

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Yalnız son günlerde İran sınırından Afganların Türkiye'ye kaçak yollardan geldiklerini gösteren videolar sosyal medyada gündem oluyor. Kalabalık Afgan grupların gösterildiği videolar var. Yine Irak ve Suriye'den girişlerle ilgili videolar da yayınlanıyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili mesajında "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu... Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin." dedi...

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Hani bir soru vardır?

-Bu, nasıl olacak?

Orduda emir-komuta zinciri esastır. Ayrıca, Millî Savunma Bakanı bir taraftan "hudutları kim bekleyecek" veya "birilerinin hudutları beklemesi lazım!" diyor ama insanlar kafileler halinde hâlâ geliyorsa, bu işte bir yanlışlık var demektir. Ya videolar uydurma ya da Akar, gerçeği söylemiyor!

Bunun dışında geriye bir ihtimal kalıyor: Millî Savunma Bakanı, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" dediğine ve yurt dışında teröristleri takip etmek pek mümkün olmadığına göre teröristlerin içeri girmesi bekleniyor olsa gerek! Fakat nedense terörden dolayı yakalanan kaçak da yok... O halde sınırlardan geçenler kim? Yeni seçmen kitleleri olmasın?

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Gazeteci Timur Soykan, Ataköy'de bir seçmen listesi yayınladı. Altına da "Listede, doğuştan Türk vatandaşı yok. Soyadının ilk harfine göre sıralanan listedekilerin tamamı Türk vatandaşlığı alan Suriyeliler. Bir de Iraklı var. Hepsinin adresi aynı caddede... Çünkü daire alan vatandaş oluyor. Bu kişiler, İstanbul Ataköy'de sahile bir duvar gibi dikilen Sea Pearl Rezidans'tan 250 bin ya da 400 bin dolara daire alarak vatandaş olmuş. Seçmen adresleri burası... Burayı inşa eden ise Sedat Peker'in mesajlarıyla gündeme gelen, AKP'ye yakın Kuzu Grup" diye yazdı.

Yalnız Suriyeliler vatandaşlığı bedava alıyor. Neden 250 ya da 400 bin dolar vermiş olsunlar? Bir de bu sadece bir seçmen listesi. Seçmenlerin, ikametgâh olarak gösterilen yerde oturup oturmadığını bilmiyoruz. Bunu öğrenmek için ne yapmak lâzım? Sea Pearl Rezidans denilen yeri takip etmek lazım değil mi?

Peki bunu kim yapacak?

Gazeteciler yapabilir ama oralarda da emir komuta zinciri işliyor. Şef izin verirse haber takibi yapabiliyorsun. İktidar yandaşı medya kuruluşları, Suriyelileri takip ettirmez. Muhalif medya da konunun üzerinde durmuyor!

Başka kim araştırabilir? Tabii devlet kurumları birbirini araştıracak değil... Yalnız siyasi partileri sınırlayan bir yasa yok. Hatta seçmen listelerini araştırmak ve yanlışlık varsa itiraz etmek öncelikle partilerin görevi... O halde, kafileler halinde gelenlerin sorumluluğunu sınırdaki Mehmetçiğe bırakmak ne derece doğru?