Sorumsuz, suçsuz ve hesap vermez iktidar

Turizm Bakanı Kartalkaya’daki yangında bakanlığının ve Bolu valiliğinin hiçbir suçu olmadığını yandaş Ahmet Hakan’a vurgulayıp tek suçu Bolu Belediyesine yükledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken 3 katlı binanın önünde yaptığı açıklamada tek bir kelime ile Konya büyükşehir ve Selçuklu belediye başkanlarını eleştirmedi, suçlamadı.

Neden?

Bakın, Selçuklu İlçe ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanları kimler?

2004: Adem Esen ve Büyükşehir Tahir Akyürek – AKP

2009: Uğur İbrahim Altay ve Büyükşehir: Tahir Akyürek – AKP

2014: Uğur İbrahim Altay ve Büyükşehir: Tahir Akyürek – AKP

2019: Uğur İbrahim Altay ve Akyürek vefatı ile Büyükşehir: Uğur İbrahim Altay - AKP

2024: Ahmet Pekyatırmacı - AKP

Eğer CHP’li belediye başkanları olsaydı hem iktidar hem yandaş medya yeri göğü birbirine katarlardı.

Değerli okurlarım,

Anayasa’nın 98. Maddesi şöyle:

“Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106’ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.”

Dikkatinizi çekerim:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Meclis soruşturması” açılamaz.

Yazılı soru, yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

Anayasa’nın 104. Maddesi Recep Tayyip Erdoğan’a 2 ayrı görev tanımlar:

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Hem yürütmenin başı hem de soruşturulamaz.

İşte bu durumun anlamı hukuken şudur:

Sorumsuz ve suçsuz iktidar

98. Maddenin atıfta bulunduğu 106. Maddenin fıkraları şöyle

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

Dikkatinizi çekerim:

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için soruşturma meclise verilecek önerge için 360+1 oy gerekir.

Önergenin kabulü için ise meclis genel kurulunda 400+1 oy gerekir.

16 Nisan referandumu ile kurulan bu ucube rejimde ne cumhurbaşkanı ne yardımcısı ne de bakanlar SORUŞTUTULAMAZ.

Gerçek fıkralar değil mi?

Fıkralar bitmedi, bir tane daha var ki tam bir koruma kalkanı.

İşte 106. Maddenin 8. Fıkrası:

“Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır.”

Ölene kadar dokunulmazlık zırhı.

O halde büyük Türk Milletine diyorum ki;

Hesap sorulmasını mı istiyorsunuz?

Tek yol muhalefeti en az 400 oyla meclise göndermek.