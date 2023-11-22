Soruşturmalar sonrası fenomenlerin 'fakirleşme' oyunu. Şaşalı lüks dolu paylaşımların yerini yer sofraları aldı

Kanal D'nin haberine göre; Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler, lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken diğer fenomenlere yöneldi.

Sosyal medyada lüks ve şatafat içeren paylaşımlarıyla dikkat çeken diğer fenomenlerin de mal varlıkları incelenmeye başlandı. Tayyarlar da o fenomenlerde...

Şaşalı paylaşımların yerini yer sofrasında çekilmiş pozlar aldı. Soruşturma korkusunun fakirleştirdiği Tayyargiller sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

Paris'ten Bali'den bazen yurt içinden bazen dışından farklı mekanlardan videolar çekip lüks yaşantılarını takipçileriyle paylaşıyorlardı. Ancak Dilan-Engin Polat'ın cezaevine girmesinden sonra o lüks içindeki paylaşımların yerini daha sade köy hayatı aldı.

Çift soba önünde ve yer sofrasında poz verince takipçilerden 'Tamam, en fakir sizsiniz' yorumu geldi.

Özlem Öz, geçen sene köyde çekilen fotoğrafını da paylaştı, altına da 'Geçen senede en fakir bizmişiz' notunu düştü.