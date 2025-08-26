Soruşturmalar "Ülkü Ocakları'na uzanacak" iddiası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İBB dosyasının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla Selahattin Yılmaz tutuklandı.

Bu gelişmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yılmaz hakkında "dava arkadaşım, ülküdaşım" ifadelerini kullanmıştı.

Selahattin Yılmaz, Devlet Bahçeli ve Alaattin Çakıcı.

T24'ten gazeteci yazar Tolga Şardan, Selahattin Yılmaz hakkında başlatılan soruşturmanın, ilişki ağları üzerinden Ülkü Ocakları'na kadar uzanacağına dikkat çekti.

YILMAZ VE ÜLKÜ OCAKLARI YÖNETİCİLERİ İLE İLİŞKİLERİ

Soruşturma kapsamında serbest bırakılan iş insanı Turgut Öner’in de Yılmaz ve Ülkü Ocakları yönetimiyle yakın ilişkileri dikkat çekti. Öner’in, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Deniz Güzelay’ın açtığı otomotiv şirketinin açılışında Yılmaz ile birlikte yer aldığı belirtildi.

Selahattin Yılmaz, Turgut Öner ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Deniz Güzelay açılışta.

Öner’in işlettiği bir kafede de Ankara’nın önde gelen isimlerinin sık sık buluştuğu, Selahattin Yılmaz’ın da buranın müdavimleri arasında olduğu kaydedildi.

