Soruşturmayla görevden alınan müdüre üstün başarı ödülü. Aldığı paraları usulsüzce dağıtmış

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Kars Kağızman Yatılı Bölge Ortaokulu müdürü Sinan Çil, 2020 yılında “Öğrenci harçlıklarını ve sosyal yardımların dağıtımında usulsüzlük yaptığı, ihalelerde usulsüzlük yaptığı, sürekli devamsız öğrencileri devamlı göstererek onlar adına gelen ödemeleri kullandığı” iddialarıyla soruşturma geçiriyor.

BÜTÇELİ OKULDA ÇALIŞAMAZ KARARI

Soruşturma sonucunda, “Okula devamsızlığı bulunan 72 öğrencinin kesilen sosyal yardım ödeneklerini iade etmek yerine diğer öğrenciler arasında eşit bir şekilde dağıtmış, öğrencilere fazladan ödeme yaptığı, mal müdürlüğüne iade edilmesi gereken tutar ile iade edilen tutar arasında uyumsuzluğa sebep olduğu” tespit ediliyor.

Milli Eğitim Teftiş Kurulu’nun 29 Mayıs 2020 tarihli kararında “görev yaptığı ilçede, bünyesinde eğitim-öğretim dışında faaliyetler ve iş-işlemler (pansiyon, yardım-harçlık dağıtımı, alım-satım iş-işlemleri v.b.) bulunmayan bir okulda görevlendirilmesi” yani bütçeli olmayan bir okulda çalışabileceği uygun görülüyor.

Ayrıca, aylıktan kesme cezası veriliyor.

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE PARA ÖDÜLÜ

Karardan sonrası Çil, Kars Kağızman Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğü görevinden alınıyor ve Avcı Mahmut Ortaokulu Müdürlüğü görevine getiriliyor. Olaydan 1.5 sene sonra ise Çil, Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kuru gıda alımına ilişkin ihalesine komisyon üyesi yapılıyor. Asıl skandal ise Şubat 2023’te meydana geliyor. Çil şuanda Atatürk Ortaokulu müdürü olarak görev yaparken Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü’nde satın almadan sorumlu şube müdürü olarak görev yapıyor.

Mart 2023’te yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde üstün başarı belgesi ve ödül verilmeye layık görülen personeller arasında Çil’in de adı yer alıyor.

YÜZDE 200’ÜNE KADAR ÖDÜL VERİLEBİLİYOR

Ödüllendirme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122’nci maddesi gereğince gerçekleştiriliyor.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 122’nci maddesinde aynen şu ifadeler geçiyor:

“Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir”