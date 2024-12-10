Sos üretim tesisindeki 5 ceset bulundu

Trajik olay, yetkilileri ve toplumu derinden sarstı. Polis, Lom Sak Polis Departmanı'ndan memurlar, Lom Sak Hastanesi'nden doktorlar ve Phetchabun İl Adli Tıp ekibi olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay, tek katlı bir fabrikada gerçekleşti. İçeride, atık su havuzunda beş erkeğin cansız bedenleri bulundu. Havada, kaynağı henüz belirlenememiş, hidrojen sülfür olabileceği düşünülen kötü bir koku vardı. Bu durum, ölümlerin zehirli gazlardan kaynaklanabileceği endişesini doğurdu.

Cesetler havuzdan çıkarıldıktan sonra, ölenlerin kimlikleri şu şekilde açıklandı: fabrika sahibinin damadı Kulachat (41 yaşında), Euak (70 yaşında), Lam (76 yaşında), Jakkrit (50 yaşında) ve Suphakrit (30 yaşında). Fabrika sahibinin damadı dışında diğerleri işçiydi.

İlk soruşturmalar, kaza öncesinde fabrika sahibinin çalışanlarına havuzu temizleme talimatı verdiğini ortaya çıkardı. Çalışanlarla iletişim kuramayınca, sahibi bir arkadaşını çağırarak polisle birlikte alanı kontrol etti ve sonunda havuzda cesetleri keşfetti.