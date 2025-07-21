Sosyal Bilimler Lisesi'nden YSK'da büyük başarı

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 4 öğrencisiyle ilk bin arasında yer aldı.

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, Aydın bu yıl da Türkiye geneli başarı sıralamasında yerini alırken, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi de 4 öğrencisiyle ilk binde yer aldı. Öğrencilerini tebrik eden Aydın Sosyal Bilimler Lisesi yönetimi ise açıklamasında "2025 YKS sonuçlarına göre 4 öğrencimiz ilk 1000 öğrenci arasında yer aldı. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, tüm öğrencilerimizin hayal ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşmelerini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.