Sosyal Bilimler Lisesi'nden YSK'da büyük başarı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sosyal Bilimler Lisesi'nden YSK'da büyük başarı

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 4 öğrencisiyle ilk bin arasında yer aldı.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 4 öğrencisiyle ilk bin arasında yer aldı.

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, Aydın bu yıl da Türkiye geneli başarı sıralamasında yerini alırken, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi de 4 öğrencisiyle ilk binde yer aldı. Öğrencilerini tebrik eden Aydın Sosyal Bilimler Lisesi yönetimi ise açıklamasında "2025 YKS sonuçlarına göre 4 öğrencimiz ilk 1000 öğrenci arasında yer aldı. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, tüm öğrencilerimizin hayal ettikleri üniversite ve bölümlere yerleşmelerini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sosyal Bilimler Lisesi'nden YSK'da büyük başarı

Son Haberler
"Yarı zamanlı çalışma memnuniyeti: Ayrımcılık tepkisi"
"Yarı zamanlı çalışma memnuniyeti: Ayrımcılık tepkisi"
Dev siber saldırı ortalığı birbirine kattı: Dev şirketler ve kamu kurumları hedefte
Dev siber saldırı ortalığı birbirine kattı: Dev şirketler ve kamu kurumları hedefte
DEM’lenme de övgüler dağı aştı!
DEM’lenme de övgüler dağı aştı!
Okan Buruk'tan şok açıklama! "Sürpriz isimler gidecek"
Okan Buruk'tan şok açıklama! "Sürpriz isimler gidecek"
CHP’li Ali Abbas Ertürk: Akmezar Cemevi Alevi canlara hayırlı olsun
CHP’li Ali Abbas Ertürk: Akmezar Cemevi Alevi canlara hayırlı olsun