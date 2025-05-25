Sosyal demokratlarda kanser şoku: Liderleri bizzat duyurdu

Sosyal Demokrat Parti lideri Jana Malacova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanserle mücadele ettiğini duyurdu. Açıklama, Çekya’da yaklaşan seçimler öncesi büyük yankı uyandırdı.

Spekülasyonlara neden olan saç stiline yönelik yorumlara yanıt veren Malacova, "Bu kolay değil ama tedaviyi iyi tolere ediyorum. Güçlüyüm ve devam edeceğim" dedi. Açıklamasında, siyasetin kendisi için bir kalp meselesi olduğunu vurgulayan Malacova, kamuoyundan saygı ve destek beklediğini belirtti.

SEÇİMLERE DOĞRU PARTİ STRATEJİSİ BELİRSİZ

Malacova'nın açıklaması, Ekim ayında yapılacak genel seçimlerden sadece dört ay önce geldi. Yüzde beşlik barajın oldukça altında seyreden Sosyal Demokrat Parti’nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Parti yönetimi, haziran başında seçimlere tek başına mı katılacağına yoksa başka bir partiyle mi ittifak kuracağına karar verecek. Seçim favorisi konumundaki muhalif ANO Hareketi ile ortak liste ihtimali kulislerde konuşuluyor.

SOL İTTİFAK GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında parti liderliğine seçilen Malacova, seçimlerde Meclis’e dönüşü başlıca hedef olarak ilan etmişti. Bu amaçla sol eğilimli geniş bir koalisyon kurmak isteyen Malacova, Komünist Parti ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak bu iş birliği gerçekleşmedi. KSČM, Avrupa Parlamentosu üyesi Katerina Konecná liderliğinde bu yılki seçimlere Stačilo Hareketi listelerinden katılacak.

Çek Sağlık Bakanı Vlastimil Valek de 2023 sonunda yaptığı açıklamada, erken teşhis sayesinde bir tümörün tespit edildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Verilere göre, ülkede yaklaşık her on üç kişiden biri kanserle mücadele ediyor ve 2023 itibarıyla bu sayı 800 bin kişiye ulaştı.